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Рецепт напою, який підвищує імунітет восени
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Осінь принесла похолодання і сезон застуд. Щоб не захворіти і зміцнити здоров'я пропонуємо вам спробувати найкорисніший осінній напій.
Лікарі рекомендують попіклуватися про своє здоров'я і вживати продукти, які підвищують імунітет і надають протимікробну дію. До таких продуктів, наприклад, відносять лимон, часник, цибулю, перець. Однак є і смачні "ліки" – осінній напій, який визнаний медиками найкращим у сезон застуд.
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Це вино. І звичайно, не будь-яке, а сухе червоне натуральне вино. У такому вині містяться полінофіли – це потужні антиоксиданти, які покращують кровообіг, роботу серцевого м'яза, призводять в тонус судини, а також запобігають підвищенню холестерину в організмі.
Однак вино корисне тільки в обмежених дозах. Для чоловіків добова доза – це два келихи, а для жінок – всього один. Якщо це дозування перевищувати, то вживання напою буде вже на шкоду вашому здоров'ю. Щоб підвищити імунітет і опірність організму в сезон застуд, лікарі рекомендують пити гаряче вино зі спеціями, з корицею і гвоздикою. Ці спеції надають антимікробну дію, підвищують опірні сили організму, а гаряче вино добре прогріває горло.
Восени корисним буде вживання глінтвейну – гарячого осіннього напою з гвоздикою і корицею. Однак завжди потрібно пам'ятати про дозування і не перевищувати добову норму!
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