Бублики з фаршем у духовці: цікавий рецепт

Холодні або гарячі – такі сушки ви з'їсте за 5 хвилин! Пропонуємо покроковий рецепт смачної та оригінальної страви з фаршу.

Інгредієнти:

Бублики 250 г

Зелена цибуля 5 штук

Майонез 3 столові ложки

Молоко 250 мілілітрів

Твердий сир 120 г

Куряче яйце 1

М'ясний фарш (свинина з яловичиною) 500 г

Як приготувати фаршировані бублики:

Замочіть бублики в молоці приблизно на годину. Сушки мають бути м'якими, але не розвалюватися. Змішайте фарш, яйце, зелена цибулю і майонез. Сіль і спеції за смаком. Викладіть сушки на деко. Рівномірно розподіліть начинку в поглибленні з гіркою. Додайте зверху по крапельці майонезу. Запікайте бублики в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці протягом 25 хвилин. Після посипте натертим сиром і запікайте ще 5 хвилин до утворення золотистої скоринки.

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