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Бублики з фаршем у духовці: цікавий рецепт

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Рецепт бубликів з фаршем - фото 1
Рецепт бубликів з фаршем / 1000.menu

Холодні або гарячі – такі сушки ви з'їсте за 5 хвилин! Пропонуємо покроковий рецепт смачної та оригінальної страви з фаршу.

Інгредієнти:

  • Бублики 250 г
  • Зелена цибуля 5 штук
  • Майонез 3 столові ложки
  • Молоко 250 мілілітрів
  • Твердий сир 120 г
  • Куряче яйце 1
  • М'ясний фарш (свинина з яловичиною) 500 г

Бублики з фаршем у духовці: цікавий рецепт - фото 355176

Бублики з фаршем у духовці: цікавий рецепт - фото 355177

Як приготувати фаршировані бублики:

  1. Замочіть бублики в молоці приблизно на годину. Сушки мають бути м'якими, але не розвалюватися. Змішайте фарш, яйце, зелена цибулю і майонез. Сіль і спеції за смаком.
  2. Викладіть сушки на деко. Рівномірно розподіліть начинку в поглибленні з гіркою. Додайте зверху по крапельці майонезу.
  3. Запікайте бублики в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці протягом 25 хвилин. Після посипте натертим сиром і запікайте ще 5 хвилин до утворення золотистої скоринки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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