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Холостячка Хелловін

Рецепт кривавого пуншу на Гелловін 2020

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Пунш - фото 1
Пунш / theworldnews

Без напоїв на Гелловін не обійтися. Приготуємо ароматний пунш з червоного вина і журавлиного соку. Декоруємо його кумедними кубиками льоду!

Нам знадобиться:

  • Ром 2 ск.
  • Горілка 1 ск.
  • Вино 2 ск.
  • Сік журавлинний 3 ск.
  • Сік чорничний 3 ск.
  • Сироп м'ятий 1/4 ск.
  • Вода питна 1 ск.
  • Вода питна + сік апельсина 50/50

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Покроковий рецепт приготування:

  1. Змішати м'ятний сироп з водою, залити в чисту гумову рукавичку, зав'язати і покласти в морозилку застигати.
  2. Змішати воду з апельсиновим соком, розлити у форми і заморозити.
  3. Змішати все для пуншу, ром, горілку, вино, соки.
  4. Замерзлу руку витягнути з рукавички і прикрасити нею пунш, додати лід.
Рецепт кривавого пуншу на Гелловін 2020 - фото 432960

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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