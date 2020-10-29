Костюми на Хелловін 2020: найкращі образи для дівчат, хлопців і дітей

Цікаві ідеї та образи для костюмів на Хелловін 2020 – у щотижневій рубриці від Радіо МАКСИМУМ. Дізнайтеся, як зробити найкращі костюми для хлопців, дівчат та дітей своїми руками, щоб виглядати справді моторошно!

Хелловін є відмінним приводом для проведення вечірки-маскараду, саме тому напередодні свята так гостро стоїть питання підготовки напоїв, закусок, декору, ну і, звичайно ж, оригінальних образів.

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Найбільш відповідною тематикою для створення або підбору вдалого хелловінського наряду є всіляка нечисть, потойбічні сили, монстри, а також вигадані персонажі фільмів і мультфільмів. Загалом на Хелловін потрібно вбратися кимось, на кого в реальному житті ти зовсім не схожий, тож це відмінний привід дати волю власній фантазії.

Хелловін 2018

Найпопулярніші костюми на Хелловін

Тим, хто любить різні страшилки, слід придивитися до наступних персонажей для подальшого перевтілення. Вони, до речі, найбільш популярні на свято Хелловін:

Багато чоловіків, як і жінки люблять вбиратися вампірами і вампірками. Красива безсмертна істота, яка п'є кров невинних людей, лякає. Серед чоловіків найпопулярнішим костюмом є князь тьми – вампір Дракула. Альтернативою вампірського костюму виступає варіація перевтілення у Ван Хельсінга або Блейда, які протистоять вампірським силам.

Не менш актуальні костюми відьом, які нерідко уособлюють чарівну і нестаріючу жіночу красу. Також відьма може бути геть іншою – скоцюрблена, з горбом і бородавками. Кому який образ ближче.

Дівчата, крім відьом, полюбляють вбиратися в страшних кривавих ляльок, скажених медсестер, ворожок, скелетів, зомбі, ангелів, привидів, середньовічних дам, наречених, вампірок, русалок, розбійниць, пікових дам, злих фей і т.д.

Наступними за популярністю йдуть загальні костюми зомбі, перевертнів, опудало, прибульців, привидів, маньяків, катів, скелетів.

Костюми на Хелловін для хлопців

Костюм мумії

Цей образ виготовити найлегше, ніж інші, і знадобиться для цього близько 15 хвилин. Вам потрібно рулон широкого бинта і помічник, який повинен обмотати вас цим бинтом з голови до ніг. Це і є ваш костюм. Тепер візьміть гуаш і намалюйте кілька плям крові, щоб виглядати більш вражаюче. Для екстравагантності використовуйте темні окуляри.

Хелловін 2018: костюм мумії

Привид

Не більш складний, ніж попередній костюм. Візьміть біле простирадло і ножиці, виріжте отвори для рота, очей, так, щоб вийшла зловісна перекручена гримаса. Щоб виглядати ефектніше, підмалюйте на простирадлі ще кілька деталей.

Хелловін 2018: костюм привида

Смерть з косою

Цей класичний образ створюють за допомогою довгого чорного плаща, для якого підійде будь-який чорний шматок тканини, прив'язаний до плечей. Знадобиться і капюшон, який буде закривати половину обличчя. Для виготовлення коси варто знайти палицю, картон та фольгу (якщо обмаль час шукати, то можна купити у магазині іграшок).

Хелловін 2018: смерть з косою

Вампір

Для створення шикарного образу вампіра знадобиться відповідний одяг, що складається з чорного плаща, штанів, сорочки і жилета. Одяг повинен бути чорних, червоних і бордових кольорах. Не обійтися і без іклів. Макіяж теж має відповідати образу, тому обличчя варто зробити блідим, підвести очі чорним олівцем та додати крапельки крові біля губ. На обличчя накладіть білу фарбу, а очі виділіть чорною.

Хелловін 2018: костюм вампіра

Костюм Джокера

Джокер є одним з найзагадковіших і інтригуючих лиходіїв, і ви запросто можете зробити костюм Джокера на Хеловін своїми руками! Для цього вам стане у нагоді одяг, що складається з фіолетових і зелених кольорів (сорочка, піджак, штани, жилет, рукавички, краватка). Волосся пофарбуйте у зелений колір. Як зброю використовуйте ніж. Макіяж Джокера є однією з найважливіших особливостей його костюма: вам необхідно пофарбувати обличчя наполовину білою і наполовину чорною фарбою. Очі виділіть за допомогою рідкої підводки. На губи нанесіть червону помаду.

Хелловін 2018: костюм Джокера

Костюми на Хелловін для дівчат

Відьма

Відьма – досить традиційний персонаж. Вона може бути грайливою, злою, страшною, але неодмінно у високому крислатому капелюсі. Make up знову-таки створює настрій, і залежно від обраної колірної гами і елементів body art, образ приймає задуманий характер. Крім гострого капелюха, наряд відьми складається, як правило, з довгої сукні чорного кольору. Також важливим аксесуаром є мітла.

Хелловін 2018: костюм відьми

Медсестра

Це, напевно, основний образ вечірки на честь Хеллвіна. Без медсестри у кривавому халаті неможливо уявити собі такий захід. Такий костюм має величезну перевагу, його дуже просто скласти самостійно. Як халат можна використовувати білу туніку, довгу футболку або сорочку, позичену з чоловічого гардеробу. Для головного убору може підійти проста біла косинка. Сліди крові на білому халаті, багряна марлева пов'язка, рани на тілі та обличчі відмінно доповнять образ потрібним настроєм.

Хеллоуїн 2018: костюм медсестри

Мертва наречена

Уже не перший рік цей образ лідирує серед інших. Забруднене землею або розфарбоване сірою фарбою плаття додасть правдоподібності образу. Голову слід покрити фатою або просто використати фатин. Для ефектності можна придбати красиву діадему. Головний атрибут будь-якої нареченої, нехай навіть "мертвої" – це букет. Його можна виготовити з паперових квітів. Якщо десь завалялися засушені квіти, сміливо використовуйте їх.

Хелловін 2018: мертвої наресеної

Харлі Квін

Після успіху фільму "Загін самогубців" багато дівчат прагнуть на Хелловін вбратися саме у Харлі Квін, тим більше, що її костюм можна створити з підручних матеріалів. Головні складові образу – міні-шорти (можна взяти джинсові або шкіряні), лонгслів або футболка, макіяж, який "поплив", бита і два різнокольорових хвостики. Напевно, шорти є вдома у кожної дівчини, та й футболка також. Волосся можна пофарбувати, використовуючи кольорову фарбу, а макіяж намалювати звичайною червоною помадою. Під шорти не забудьте одягти легінси або колготки у сіточку, а на ноги – високі кеди.

Хелловін 2018: костюм Харлі Квінн

Монахиня

Дівчата можуть поекспериментувати з костюмом монахині. Чорне вбрання – балахон з білими вставками легко зшити своїми руками. Варто додати ще накидку на волосся або просто заплетені коси, і костюм готовий. Важливо не забути головні деталі – великий хрест на шиї і чорна книга в руках.

Хелловін 2018: костюм монашки

Можна також зробити парний костюм на Хелловін, особливо популярні останніми сезонами такі образи, як Дейенеріс з Гри престолів, яка має поряд дракона або Кхала Дрого. Не відстає від цього варіанту Гомес та Мортиція Адамси, які роками залишаються серед фаворитів. Також можна просто стати парочкою дуже моторошних привидів.

Костюми на Хелловін для дітей

Павук

Дитячий костюм ловця павуків підходить як для хлопчиків, так і для дівчаток. Наряд не складно зробити самому: досить підібрати однотонний чорний одяг або великий відрізок чорної тканини для виготовлення накидки і нанести на неї білі лінії павутини. Довершують образ павуки, зображені на накидці. Комах можна домалювати за допомогою фарби або приклеїти декоративних павучків, заздалегідь куплених в магазині.

Дитячі костюми павука

Пірат

Костюм господаря морів і океанів складається з багатьох важливих деталей:

високі шкіряні чоботи для хлопчиків і чешки або сандалі чорного кольору для дівчаток;

капелюхи з широкими полями і піратські бандани;

широкі штани або легінси для найменших піратів;

жилетка і корсет;

сорочка вільного крою з широкими рукавами або полосата майка/футболка;

пояс зі шпагою;

цікаві декоративні деталі: сережка у вусі, пов'язка, що закриває одне око, гак на руці, пір'я на капелюх тощо.

Дитячий костюм пірата

Незвичайні варіанти

Костюми для дітей на Хелловін можуть бути не тільки страшними або казковими, але і смішними і дуже оригінальними, наприклад:

костюм метелика і гусениці для дівчаток;

костюми героїв мультсеріалів;

оригінальні наряди неживих предметів, наприклад, костюм морозива або новорічної ялинки;



Костюми для дітей на Хелловін 2020

Костюми для дітей на Хеловін 2020

Костюми для дівчаток на Хелловін також можуть бути різноманітними: від милих котів та Червоної Шапочки і до справжнього колективу маленьких зомбі.

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