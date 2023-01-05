Ребра по-техаськи від Клопотенка – традиційний американський рецепт на Різдво

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування популярної святкової м'ясної страви в Америці – карамелізованих реберець. Спробуйте приготувати й ви вдома таку смакоту!

Євген Клопотенко пропонує приготувати ребра по-техаськи з карамелізованою скоринкою та м'яким м'ясом. Це одна з традиційних різдвяних страв в Америці.

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Якими мають бути найсмачніші реберця? Соковитими, з добре рум'яною скоринкою та м'якеньким м'ясом, яке відстає від кістки тільки-но ви зробили перший кусь. Їх смак навіть не хочеться затьмарювати соусами? Саме такими славиться Техас. Зазвичай, тут реберця довго готують в закритому грилі, щоб вони максимально наситилися димом, чи коптять. Тому тримайте цей рецепт в пам'яті, коли плануєте пікнік. Але наразі ми не збираємося чекати й пропонуємо запекти в духовці, точніше, будемо довго їх там томити. Для аромату додамо паприку. Саме вона, особливо копчена, подарує враження, що реберця щойно з вогню. Подібний ефект буде і від чорносливу в рецепті свинячих ребер в духовці з томатним соусом – чудовий вибір для сімейного обіду", – коментує кухар.

Інгредієнти:

1,5 кг свинячих реберець з грудинки

4 ст. л. гострого кетчупу

4 ст. л. меду

2 ст. л. меленої паприки (чи копченої паприки)

4 ст. л. винного червоного оцту

100 мл соняшникової олії

Рецепт:

Увімкніть духовку до 120 градусів. Зачистьте від плівок 1,5 кг свинячих реберець з грудинки. Зробіть маринад. В глибокій та широкій мисці змішайте 4 ст. л. гострого кетчупу, 4 ст. л. меду , 2 ст. л. меленої паприки (чи копченої паприки), влийте 4 ст. л. винного червоного оцту та 100 мл соняшникової олії. Посоліть до смаку та перемішайте, щоб всі інгредієнти добре розподілилися. Опустіть в маринад реберця, а потім викладіть на деко, застелене пергаментним папером. За бажанням візьміть кулінарний пензлик і ще раз добре пройдіть маринадом. Ставте запікатися на 5 годин за температури 120 градусів. Вони будуть томитися і стануть неймовірно м’якими. Потім дістаньте, перекладіть на дошку та дайте відпочити 10 хвилин. При запіканні всі соки зібралися всередині, тепер треба час, щоб вони розподілилися по всьому шматку. Потім наріжте та смакуйте!

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