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Ребра по-техаськи від Клопотенка – традиційний американський рецепт на Різдво
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Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування популярної святкової м'ясної страви в Америці – карамелізованих реберець. Спробуйте приготувати й ви вдома таку смакоту!
Євген Клопотенко пропонує приготувати ребра по-техаськи з карамелізованою скоринкою та м'яким м'ясом. Це одна з традиційних різдвяних страв в Америці.
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Якими мають бути найсмачніші реберця? Соковитими, з добре рум'яною скоринкою та м'якеньким м'ясом, яке відстає від кістки тільки-но ви зробили перший кусь. Їх смак навіть не хочеться затьмарювати соусами? Саме такими славиться Техас. Зазвичай, тут реберця довго готують в закритому грилі, щоб вони максимально наситилися димом, чи коптять. Тому тримайте цей рецепт в пам'яті, коли плануєте пікнік. Але наразі ми не збираємося чекати й пропонуємо запекти в духовці, точніше, будемо довго їх там томити. Для аромату додамо паприку. Саме вона, особливо копчена, подарує враження, що реберця щойно з вогню. Подібний ефект буде і від чорносливу в рецепті свинячих ребер в духовці з томатним соусом – чудовий вибір для сімейного обіду", – коментує кухар.
Інгредієнти:
- 1,5 кг свинячих реберець з грудинки
- 4 ст. л. гострого кетчупу
- 4 ст. л. меду
- 2 ст. л. меленої паприки (чи копченої паприки)
- 4 ст. л. винного червоного оцту
- 100 мл соняшникової олії
Рецепт:
- Увімкніть духовку до 120 градусів.
- Зачистьте від плівок 1,5 кг свинячих реберець з грудинки.
- Зробіть маринад. В глибокій та широкій мисці змішайте 4 ст. л. гострого кетчупу, 4 ст. л. меду , 2 ст. л. меленої паприки (чи копченої паприки), влийте 4 ст. л. винного червоного оцту та 100 мл соняшникової олії. Посоліть до смаку та перемішайте, щоб всі інгредієнти добре розподілилися.
- Опустіть в маринад реберця, а потім викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
- За бажанням візьміть кулінарний пензлик і ще раз добре пройдіть маринадом.
- Ставте запікатися на 5 годин за температури 120 градусів. Вони будуть томитися і стануть неймовірно м’якими.
- Потім дістаньте, перекладіть на дошку та дайте відпочити 10 хвилин. При запіканні всі соки зібралися всередині, тепер треба час, щоб вони розподілилися по всьому шматку.
- Потім наріжте та смакуйте!
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