Кумедний пес зіпсував фотосесію закоханої парочки: але вийшло дуже круто!

Пара з Бразилії взяла на передвесільну фотосесію свого пса, і це виявилося правильним рішенням. Кадри вийшли настільки смішними, що у волохатого тепер тисячі фанатів по всьому світу!

Щоб на фотографіях сім'я була в повному складі, на зйомку Альфредо Гарсія да Сілва і Джойс Сабіно Греффе прихопили свого собаку на прізвисько Тор. Результат перевершив усі очікування.

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Менш ніж за день публікацію з його фотографіями побачили більше 6 мільйонів людей і зібрали понад 60 тисяч коментарів! Весілля Альфредо і Джойс заплановане на вересень цього року, і насправді це вже друга їх передвесільна фотосесія.

До цього вони провели зйомку на фермі. Але через те що там їм не дозволили взяти з собою Тора, вони організували ще одну, щоб він теж був на фото.

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