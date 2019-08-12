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Круто чи соромно? Матуся з духовкою розвеселила мережу

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Як духовка виконала хіт 2009 - фото 1
Як духовка виконала хіт 2009

У мережі набуває популярності кумедне відео з мамою, яка виявили у духовки незвичайну "музичну функцію". Щоправда, важко сказати, що змушує користувачів сміятись: уміння приладу чи реакція доньки на запис. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком dziriz поділився смішним записом, який за короткий час опинився у трендах мережі. Всього за 5 годин допис оцінили більш як 32 тисячі осіб, а ще понад 600 залишили коментарі. А все тому, що на відео можна побачити, як матуся показує "музичну функцію" духовки, яка видає звуки, що нагадують популярний трек Usher ft. Lil Jon, Ludacris - Yeah!. Все б нічого, але за веселою жінкою стежить її донька, яка просто робить фейспалм, демонструючи, як їй соромно у такий момент.

І ще: Кумедний пес зіпсував фотосесію закоханої парочки: але вийшло дуже круто!

Sound on from r/WatchPeopleDieInside

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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