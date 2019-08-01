Реальний рекорд: британець просидів у в'язниці цілих 50 хвилин

У Великобританії хлопець отримав найкоротший в історії реальний тюремний термін. Щасливчиком, котрий відсидів за ґратами 50 хвилин, став 23-річний британець з міста Портісхед у Сомерсеті.

Він постав перед судом після того, як розбив вікно своєї колишньої та переховувався від поліції. Згодом він визнав себе винним у нанесенні шкоди майну, нападі на двох офіцерів і втечі під час інциденту 30 травня.

І ще: У Києві водійка не змогла припаркувати авто: епічне відео

Прокурор повідомив, що після сварки зі своєю колишньою дівчиною хлопець покинув її будинок і пригрозив кинути цеглину у вікно. Пізніше він повернувся, і розбив вікно мітлою. О 3:30 ночі на місце прибула поліція, але він зумів втекти від офіцерів.

Суддя відправив хлопця до в'язниці на 50 хвилин, змусивши його написати в камері листи з вибаченнями до всіх постраждалих.

У листі до колишньої дівчини хлопець написав:

Вибач, що розбив твоє вікно. Це було дурне рішення, я не подумав. Я сподіваюся, ти зможеш мене пробачити.

Хлопець щиро шкодував за те, що зробив

У листі до офіцерів поліції він зазначив, що щиро жалкує про свої дії.

Адвокат хлопця повідомив, що його клієнт був під впливом алкоголю, кокаїну та канабісу, коли вчинив ці дії: "Йому соромно за свою поведінку. Він каже, що "поводився як ідіот", – сказав адвокат.

Крім 50 хвилин реального терміну, суддя також засудив хлопця до тюремного терміну в чотири місяці з відстрочкою на два роки і 80 годин неоплачуваної роботи та реабілітації. Крім того, йому заборонили приймати будь-які, навіть легальні, наркотичні речовини.

Ти не станеш наркозалежним ледарем, – заявив суддя, оголошуючи вирок.

Читайте також: Instagram та реальність: блогерка висміює ідеальні фото соцмереж