Реальні тести показали справжню автономність Polestar 2: вона не вражає

У лютому 2019 року Volvo і Google випустили електрокар Polestar 2. Автомобіль позиціонувався як головний конкурент Tesla і, згідно з паспортними характеристиками, повинен був забезпечити запас ходу на одному заряді у районі 500 кілометрів.

На практиці, після експертного тестування, реальні показники автономності Polestar2 виявилися не такими ж крутими.

Це цікаво: Користувачі скаржаться на електромобілі Polestar: вони ламаються відразу після покупки

За результатами випробувань EPA, на одній зарядці Polestar 2 здатний проїхати лише 375 кілометрів, що значно менше спочатку заявлених 450-500 кілометрів. Місткість вбудованого акумулятора електромобіля складає 78 кВтг. При цьому виробник так і не досяг основної мети – втерти носа Tesla.



Polestar 2 не зумів обійти по автономності Tesla Model 3

У рейтингу EPA базова версія Tesla Model 3 значиться як електрокар з дальністю ходу в 402 кілометри. Моделі ж Long Range і Performance від однієї зарядки здатні проїжджати 518 і 481 кілометр відповідно. Крім Tesla, серед конкурентів Polestar 2 є і такі моделі, як Chevrolet Bolt EV з запасом ходу у 416 кілометрів і Hyundai Kona EV з автономністю у 414 кілометрів.

Варто також відзначити, що вартість Polestar 2 становить $ 60 000, натомість стартовий цінник на Tesla Model 3 лише $ 38 000.

Читайте також: Audi представила прототип потужного E-Tron GT: ефектні фото