Надя Дорофєєва засвітила груди у відвертому топі: пікантне фото

Солістка гурту Время и Стекло Надя Дорофєєва цього разу поділилася оригінальним знімком з коханим чоловіком. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала забавне "сонне" фото у спокусливому топі.

На знімку Надя Дорофєєва позувала без будь-якої укладки і справді трохи заспана. Якщо придивитися, на задньому плані за нею можна розгледіти частину обличчя, волосся і руку Володимира Дантеса.

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Судячи з усього, кадр був зроблений на яхті, на якій пара з друзями провели відпустку, плаваючи уздовж італійського узбережжя. Однак зараз співачка вже повернулася до роботи і поскаржилася, що у неї таке відчуття, ніби відпочинок був дуже давно.

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