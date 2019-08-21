Настя Каменських показала ідеальну фігуру в спокусливому бікіні: гаряче фото

Сексуальна українська співачка Настя Каменських порадувала шанувальників новим пікантним знімком. На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала ефектні кадри біля басейну, а також зізналася, чи вважає вона свою зовнішність і фігуру ідеальними.

Настя Каменських намагається правильно харчуватися і регулярно займається спортом, в результаті чого може похвалитися підтягнутим і рельєфним тілом. На ефектних кадрах зірка позувала в чорному бікіні біля басейну, демонструючи апетитні форми. Однак, як зазначила співачка, вона теж іноді займається самокопанням і хоче щось змінити в собі.

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Однак артистка нагадала, що ідеальної зовнішності або життя не існує, і головне – отримувати від усього задоволення.

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