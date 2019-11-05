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Реальне життя на околицях Лондона: захопливі фото

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Реальне життя у передмісті Лондона - фото 1
Реальне життя у передмісті Лондона / marcosconocchia.website/utopia-case-popolari-di-londra

Лондон щороку приймає мільйони мандрівників, які поринають у світ британської культури з головою, однак мало хто виходить за рамки туристичних маршрутів. Фотограф показав, як насправді живуть околиці столиці Великобританії.

Знайомтесь, Марк Сконокчя (Marco Sconocchia) – італійський фотограф, який вирішив показати утопічне життя передмістя та околиць Лондона у проєкті "Utopia". У його роботах можна побачити не лише людей, які мешкають у багатоквартирних будинках, а й особливу архітектуру цих районів.

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Відзначимо, що більшість багатоповерхівок у передмісті британської столиці з'явились ще у 50-60-х роках, щоб стати домівкою для малозабезпечених родин.

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Джерело всіх фото: marcosconocchia.website/utopia-case-popolari-di-londra

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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