Найкоротший рейс у світі: що можна встигнути за 47-секундний переліт

Найкоротший регулярний пасажирський рейс у світі триває АЖ 90 секунд. Журналісти вирішили розповісти, що ж встигають зробити пасажири за час авіаперельоту. Якщо взагалі щось встигають.

Півторахвилинний політ з'єднує острови Уестрей і Папа Уестрей у Шотландії. Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, його визнали найкоротшим регулярним пасажирським перельотом.

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Уперше рейс виконали у 1967 році, а у 2016 році ним скористався мільйонний пасажир. Протяжність маршруту, який обслуговує регіональна авіакомпанія Loganair, становить всього 2,7 км. Примітно, що при попутному вітрі літак здатний долетіти з однієї точки в іншу всього за 47 секунд. Досвідчені мандрівники заявили, що за час перельоту встигають лише зробити селфі на борту.

Причина появи такого короткого перельоту дуже проста і природна – бурхливе море. Альтернативний спосіб дістатися з Уестрей до Папа Уестрей, звичайно, існує. Але! Виконується він на човні і триває близько 20 хвилин. Однак, ті, хто хоча б раз спробував цей атракціон на собі, заявляють, що "двадцяти хвилин на човні в морі навіть в "спокійний день" достатньо, щоб ніколи більше не вибирати таку подорож".

Тому ідеальний спосіб потрапити з одного острова на інший – сісти на літак. Як пише видання The Sun, в основному найкоротшим рейсом користуються друзі і родичі жителів двох шотландських островів.

Щоб випробувати на собі 90-секундний переліт, туристам спочатку необхідно дістатися з Лондона до Абердіна, потім з Абердіна в Керкуолл, звідки літак летить в Уестрей. Перельоти по цьому маршруту виконують дві авіакомпанії: Flybe або Loganair. Далі мандрівників чекає невелике повітряне судно на 8 пасажирських місць, яке доставляє пасажирів у кінцевий пункт призначення.

У перельоту-рекордсмена є кілька особливостей, про які варто знати пасажирам. По-перше, рекомендований час прибуття в аеропорт – всього за 10 хвилин до вильоту. По-друге, вся ручна поклажа розміщується не в салоні, а у вантажному відсіку. Вартість перельоту з Керкуолл в Папа Уестрей з пересадкою в Уестрей стартує від 43 євро в одну сторону.

Додамо, що найдовшим авіарейсом у світі визнаний переліт з Сіднея до Нью-Йорка. Його тривалість становить 19 годин 16 хвилин. Поки переліт проходить тестування, тому звичайним пасажирам наразі недоступний. Маршрут обслуговує авіакомпанія Qantas. Регулярні польоти планують почати у 2022 році.

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