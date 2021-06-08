Реальна красуня: тренерка Теммі Хемброу захопила фото у непомітному купальнику (18+)

Популярна фітнес-тренерка Теммі Хемброу продовжує ділитися сонячними знімками у бікіні. Ця дівчина не даремно регулярно займається у спортзалі!

27-річна австралійська фітнес-модель Теммі Хемброу активно займається сторінкою в соцмережі Інстаграм, де за нею стежать більше як 12 мільйонів підписників. Річ у тому, що дівчина не лише сама надає перевагу здоровому способу життя, а й надихає інших почати працювати над своєю фігурою та самопочуття. До того ж, красуня регулярно ділиться з прихильниками кадрами зі своїх звичайних буднів. А спекотна пора року змушує її частіше з'являтись саме в бікіні.

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Це підтверджують і свіжі знімки Теммі, на яких вона позує без макіяжу, зачіски та в ледь помітному купальнику тілесного кольору. Нічого зайвого, як і фотошопу:

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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