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Реальна фігура має такий вигляд: блогерка вразила фото з різницею у кілька секунд

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Блогерка на собі показала, як обманюють соцмережі - фото 1
Блогерка на собі показала, як обманюють соцмережі / instagram.com/josephinelivin

Ідеальні кадри з соцмереж часто можуть створювати ілюзію, що люди мають значно ефектніший вигляд, ніж насправді. Тому блогерка на власному прикладі показала, яким дійсно є красиве тіло.

23-річна Жозефіна – лайф-коуч з Копенгагена (Данія), яка активно веде профіль в інстаграмі, де має понад 153 тисячі підписників. Тут дівчина навчає любити себе та відверто показує, як соцмережі часто обманюють людей. Нещодавно білявка вирішила на власному прикладі показати, що ховається за ідеальними знімками.

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Блогерка зробила серію кадрів у спідньому, зроблених з різницею у кілька секунд. Спершу вона обрала найкращі пози та ракурси для світлин, а тоді просто розслабилась та зробила "зручні" фото.

instagram.com/josephinelivin - фото 511034
instagram.com/josephinelivin

Тільки те, що я виглядаю ТАК, ще не означає, що я не виглядаю ТАК", – пояснила різницю у знімках Жозефін.

Шанувальники із захватом оцінили таку чесність та зійшлись на думці, що варто припинити намагання відповідати певним ідеалам, які насправді є надто далекими. Дійсно важливо приймати своє тіло та працювати над ним з любов'ю.

instagram.com/josephinelivin - фото 511033
instagram.com/josephinelivin

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