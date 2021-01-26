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Реальна автономність Apple AirPods Max виявилася значно вищою: скільки годин вони працюють
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Компанія Apple під час презентації повнорозмірних бездротових навушників AirPods Max заявила про значний час автономної роботи новинки та підтримку технології швидкої зарядки. Перевірити це на практиці взялися співробітники дизайнерського агентства Floating Pixels. Результати вражають!
Тестування AirPods Max показало, що повністю заряджені навушники з увімкненим активним шумозаглушенням і рівнем гучності 75% здатні відтворювати музику з iPhone протягом 22 годин.
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При цьому побудована за результатами тесту діаграма демонструє зниження заряду акумулятора навушників від 100% до 99% протягом години, потім гаджет почав розряджатися швидше.
Щоб перевірити заяву Apple про можливості підзарядки AirPods Max, учасники тестування під'єднали до блоку живлення повністю розряджені навушники на 5 хвилин – це дало їм 1 годину і 39 хвилин прослуховування музики на 75% гучності з активним "шумодавом".
Повна зарядка акумулятора навушників зайняла 1 годину і 53 хвилини.
Що ж стосується можливостей акумулятора новинки в режимі очікування, то він "просідає" у середньому на 1% кожні 2,5 години – причому незалежно від того, чи поклали ви AirPods Max у фірмовий кейс чи ні.
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