Realme представила "убивць" Apple AirPods Pro: ціна навушників вражає

Компанія realme розширила асортимент фірмових навушників відразу двома новими моделями. Перша з них – TWS-гарнітура Buds Air Pro, побудована на енергоефективному чипі S1 й оснащена системою активного шумозаглушення. Друга – Buds Wireless Pro з зашийним кріпленням і захистом від бризок.

Realme Buds Air Pro

За запевненням виробника, "шумодав" Buds Air Pro здатний знизити чутність навколишніх звуків у вісім разів. Крім того, новинка підтримує спеціальний "прозорий режим", при використанні якого власник аксесуара може чути не тільки музику, але і навколишні звуки.

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Новинка оснащена 10-міліметровими динаміками та здатна пропрацювати до 25 годин без активації системи шумозаглушення, і до 20 годин при її увімкненні з урахуванням підзарядки від комплектного кейса. Ще однією особливістю моделі став низький час затримки – 94 мс. На корпусі навушників, захищеному за стандартом IPX4, передбачена сенсорна панель управління.

Realme Buds Wireless Pro

Другою новинкою бренду стали навушники Buds Wireless Pro, побудовані на аналогічному чипі S1, які також отримали систему активного шумозаглушення. У моделі з шийним ободом використовуються 13,6-мм драйвери. Автономність гаджета складає 22 години без активації шумозаглушення, і до 16 годин з використанням цієї функції. Значення затримки сигналу моделі становить 119 мілісекунд. Як і Air Pro, аксесуар отримав захист IPX4.

Вартість realme Buds Pro становить $ 69, а модель Buds Air Pro виробник оцінив у $ 55. Обидві новинки надійдуть у продаж в один день, 16 жовтня.

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