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Realme представила "убивць" Apple AirPods Pro: ціна навушників вражає

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Realme Buds Air Pro коштуватимуть 69 доларів - фото 1
Realme Buds Air Pro коштуватимуть 69 доларів

Компанія realme розширила асортимент фірмових навушників відразу двома новими моделями. Перша з них – TWS-гарнітура Buds Air Pro, побудована на енергоефективному чипі S1 й оснащена системою активного шумозаглушення. Друга – Buds Wireless Pro з зашийним кріпленням і захистом від бризок.

Realme Buds Air Pro

За запевненням виробника, "шумодав" Buds Air Pro здатний знизити чутність навколишніх звуків у вісім разів. Крім того, новинка підтримує спеціальний "прозорий режим", при використанні якого власник аксесуара може чути не тільки музику, але і навколишні звуки.

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Новинка оснащена 10-міліметровими динаміками та здатна пропрацювати до 25 годин без активації системи шумозаглушення, і до 20 годин при її увімкненні з урахуванням підзарядки від комплектного кейса. Ще однією особливістю моделі став низький час затримки – 94 мс. На корпусі навушників, захищеному за стандартом IPX4, передбачена сенсорна панель управління.

Realme представила 'убивць' Apple AirPods Pro: ціна навушників вражає - фото 429173

Realme Buds Wireless Pro

Другою новинкою бренду стали навушники Buds Wireless Pro, побудовані на аналогічному чипі S1, які також отримали систему активного шумозаглушення. У моделі з шийним ободом використовуються 13,6-мм драйвери. Автономність гаджета складає 22 години без активації шумозаглушення, і до 16 годин з використанням цієї функції. Значення затримки сигналу моделі становить 119 мілісекунд. Як і Air Pro, аксесуар отримав захист IPX4.

Realme представила 'убивць' Apple AirPods Pro: ціна навушників вражає - фото 429174

Вартість realme Buds Pro становить $ 69, а модель Buds Air Pro виробник оцінив у $ 55. Обидві новинки надійдуть у продаж в один день, 16 жовтня.

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Джерело: 91mobiles
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