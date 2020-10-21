РЕАЛ ▶ ШАХТАР: відео голів, рахунок та огляд матчу Ліги Чемпіонів

У матчі 21 жовтня мадридський Реал і донецький Шахтар зійшлися у рамках першого туру групового раунду Ліги Чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд запеклого матчу, а також дізнайтесь, хто ж переміг.

21 жовтня донецький Шахтар зіграє з Реалом стадіоні Альфредо Ді Стефано у Мадриді. Дивіться відео голів поєдинку, який відбувається у рамках першого туру групового етапу Ліги Чемпіонів!

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Зазначимо, що напередодні матчу з Реалом стало відомо, що за гірників не зіграють семеро футболістів основного складу. Мовиться про: Миколу Матвієнка, Сергія Кривцова, Алана Патріка, Тайсона, Тараса Степаненка та Жуніора Мораеса, а також Віктора Коваленка.

Ми вже готові були змиритися з тим фактом, що перший тайм матчу Реал – Шахтар буде таким же, як і вчорашній Динамо – Ювентус. Себто, без жодного гола. Але ж ні, на 29-ій хвилині перший гол за гірників забив Тете. Ура!

Відео гола Тете, 29 хвилина:

Це якесь божевілля. Не минуло й кількох хвилин, як Шахтар виходить вперед уже з рахунком 0:2. Другий гол за гірників забив воротар мадридського Реалу, Рафаель Варан.

Відео гола Варана, 33 хвилина:

Гірники вирішили на двох голах у першому таймі не зупинятися. Уже на 41-ій хвилині Манор Соломон забиває третій гол на користь Шахтаря.

Відео гола Соломона, 41 хвилина:

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