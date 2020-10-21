РЕАЛ ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів

Матч Реал – Шахтар відбудеться у рамках першого туру групового раунду Ліги Чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Шахтар зіграє з Реалом у рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Футбольний матч відбудеться у Мадриді, на стадіоні Альфредо Ді Стефано. Уболіваємо за Шахтар!

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Анонс матчу Ліги Чемпіонів РЕАЛ – ШАХТАР

Дата : 21.10.2020

: 21.10.2020 Коли : 19:55

: 19:55 Місце проведення: стадіон Альфредо Ді Стефано, Мадрид

стадіон Альфредо Ді Стефано, Мадрид Головний арбітр : Срджан Йовановіч (Сербія)

: Срджан Йовановіч (Сербія) На якому каналі трансляція : Футбол 2

: Футбол 2 Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах livesport.ws, gooool.org

: на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 1,20 – 7,25 – 12,50

Напередодні поєдинку з Реалом стало відомо, що за Шахтар 21 жовтня не зможуть зіграти семеро футболістів основного складу. Зокрема на поле не вийдуть Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Алан Патрік, Тайсон, Тарас Степаненко та Жуніор Мораес, а також Віктор Коваленко.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ РЕАЛ – ШАХТАР ТУТ

Що стосується Реалу, то у нього теж не все гладко. У результаті п'яти зіграних турів футбольна команда посідає третє місце у чемпіонаті Іспанії. В її активі 10 очок при різниці забитих і пропущених м'ячів: 6-3. Також на них посипався шквал критики після поразки вдома від Кадіса (0:1) у минулому турі. Але це не змусило жоден м'яз головного тренера Зінедіна Зідана дьоргнутися.

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"Для футбольної команди раптово залишитися без десятка гравців – нічний кошмар... Через відсутність багатьох футболістів зараз переживаємо не хороший момент, а нічний кошмар", – зазначив наставник Шахтаря Луїш Каштру після перемоги над ФК Львів (5:1) у минулому турі УПЛ.

Орієнтовні склади команд:

Реал : Куртуа – Фернадес – Мілітао – Варан – Менді – Вальверде – Каземіро – Кроос – Асенсіо – Бензема – Вінісіус.

: Куртуа – Фернадес – Мілітао – Варан – Менді – Вальверде – Каземіро – Кроос – Асенсіо – Бензема – Вінісіус. Шахтар: Трубін – Додо – Хочолава – Бондар – Корнієнко – Майкон – Соломон – Марлос – Маркос Антоніо – Тете – Дентіньо.

Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!

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