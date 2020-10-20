ДИНАМО ▶ ЮВЕНТУС: відео голів, рахунок та огляд матчу Ліги Чемпіонів

У матчі 20 жовтня київське Динамо та туринський Ювентус зійшлися у рамках другого поєдинку плей-офф Ліги Чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд запеклого матчу, а також дізнайтесь, хто ж переміг.

20 жовтня київське "Динамо" зіграє з "Ювентусом" на стадіоні НСК "Олімпійський". Дивіться відео голів поєдинку, який відбувається у рамках першого туру групового етапу Ліги Чемпіонів!

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Зауважимо, що зірка туринців, Кріштіану Роналду, не зіграє проти "Динамо". Причиною є те, що він лікується від коронавірусу. Також COVID-19 виявили й у Маккені, який грає за "Ювентус". Тож цей матч має бути цікавим!

Перший тайм завершився нульовим рахунком. Попри те, що було кілька гаряченьких моментів, м'яч так і не залетів у межі воріт жодної з команд. На 18-ій хвилині Джорджо К'єлліні покинув поле. Йому на заміну вийшов Мері Деміраль. Надія на гол для "Динамо" була на останніх хвилинах поєдинку, але Циганкову не вдалося забити гола зі штрафного.

Не встиг другий тайм розпочатися, як на 46-ій хвилині Альваро Мората забив перший гол за "Ювентус". Та й таке.

Відео голу Мората, 46 хвилина:

На 84-ій хвилині ще один гол "Ювентусу" приніс Мората. Таким чином рахунок уже 0:2 на користь футболістів з Турина.

Відео голу Мората, 84 хвилина:

Матч між "Динамо" та "Ювентусом" закінчився з рахунком 0:2. На жаль, наших хлопців сьогодні не врятував навіть той факт, що туринці грали без Кріштіану Роналду.

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