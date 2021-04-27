РЕАЛ МАДРИД ▶ ЧЕЛСІ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021

Матч Реал – Челсі відбудеться у рамках півфіналу Ліги Чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за своїх фаворитів!

У першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал на полі стадіону Альфредо ді Стефано в столиці Іспанії буде приймати лондонський Челсі. Вболіваємо разом з Радіо МАКСИМУМ!

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Анонс матчу Ліги Чемпіонів РЕАЛ – ЧЕЛСІ

Дата : 27.04.2021

: 27.04.2021 Коли : 22:00

: 22:00 Місце проведення: Альфредо ді Стефано, Мадрид

Альфредо ді Стефано, Мадрид Головний арбітр : Данні Маккелі (Нідерланди)

: Данні Маккелі (Нідерланди) На якому каналі трансляція : Футбол 1

: Футбол 1 Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах soccer365, gooool.org

: на сайтах soccer365, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 2,44 – 2,44 – 2,01

В контексті протистояння тренерів поєдинок в Мадриді поступається другому півфіналу, що відбудеться вже завтра (у Хосепа Гвардіоли і Маурісіо Почеттіно старі рахунки). Але Зінедіну Зідану і Томасу Тухелю теж є, що пригадати.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ РЕАЛ – ЧЕЛСІ ТУТ

Колектив Томаса Тухеля нині явно не може сприйматися "подарунком" для жодної з команд європейського футболу. Німецький фахівець, маючи на руках такий самий набір футболістів, що і його попередник, Френк Лампард, зумів змусити працювати лондонський механізм так, як треба йому.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН РЕАЛ – ЧЕЛСІ

"Пенсіонери" ж в недавньому минулому обіграли в дербі Вест Хем (1:0), завдяки чому знову повернулися в боротьбу за місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон.

Томас Тухель жодного разу не програвав Зінедіну Зідану, в чотирьох поєдинках (два на чолі Боруссії Дортмунд, два в ПСЖ) досягнувши однієї перемоги і трьох нічиїх. А от Челсі вперше за сім років вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, в той час, як їхні суперники не були на цій стадії з 2018 року, а наставник "синіх" досягав цього раунду торік на чолі французького ПСЖ.

Орієнтовні склади команд:

Реал : Куртуа, Карвахаль, Варан, Мілітан, Начо, Модріч, Каземіро, Кроос, Асенсіо, Бензема, Вінісіус

: Куртуа, Карвахаль, Варан, Мілітан, Начо, Модріч, Каземіро, Кроос, Асенсіо, Бензема, Вінісіус Челсі: Менді, Аспілікуета, Тіаго Сілва, Рюдігер, Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чілвелл, Маунт, Хаверц, Вернер

У трьох з останніх чотирьох випадків, коли Реал доходив до півфіналу Ліги чемпіонів, мадридці в результаті завойовували трофей.

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