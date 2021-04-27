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РЕАЛ МАДРИД ▶ ЧЕЛСІ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
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Матч Реал – Челсі відбудеться у рамках півфіналу Ліги Чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за своїх фаворитів!
У першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал на полі стадіону Альфредо ді Стефано в столиці Іспанії буде приймати лондонський Челсі. Вболіваємо разом з Радіо МАКСИМУМ!
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Анонс матчу Ліги Чемпіонів РЕАЛ – ЧЕЛСІ
- Дата: 27.04.2021
- Коли: 22:00
- Місце проведення: Альфредо ді Стефано, Мадрид
- Головний арбітр: Данні Маккелі (Нідерланди)
- На якому каналі трансляція: Футбол 1
- Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах soccer365, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 2,44 – 2,44 – 2,01
В контексті протистояння тренерів поєдинок в Мадриді поступається другому півфіналу, що відбудеться вже завтра (у Хосепа Гвардіоли і Маурісіо Почеттіно старі рахунки). Але Зінедіну Зідану і Томасу Тухелю теж є, що пригадати.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ РЕАЛ – ЧЕЛСІ ТУТ
Колектив Томаса Тухеля нині явно не може сприйматися "подарунком" для жодної з команд європейського футболу. Німецький фахівець, маючи на руках такий самий набір футболістів, що і його попередник, Френк Лампард, зумів змусити працювати лондонський механізм так, як треба йому.
"Пенсіонери" ж в недавньому минулому обіграли в дербі Вест Хем (1:0), завдяки чому знову повернулися в боротьбу за місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон.
Томас Тухель жодного разу не програвав Зінедіну Зідану, в чотирьох поєдинках (два на чолі Боруссії Дортмунд, два в ПСЖ) досягнувши однієї перемоги і трьох нічиїх. А от Челсі вперше за сім років вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, в той час, як їхні суперники не були на цій стадії з 2018 року, а наставник "синіх" досягав цього раунду торік на чолі французького ПСЖ.
Орієнтовні склади команд:
- Реал: Куртуа, Карвахаль, Варан, Мілітан, Начо, Модріч, Каземіро, Кроос, Асенсіо, Бензема, Вінісіус
- Челсі: Менді, Аспілікуета, Тіаго Сілва, Рюдігер, Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чілвелл, Маунт, Хаверц, Вернер
У трьох з останніх чотирьох випадків, коли Реал доходив до півфіналу Ліги чемпіонів, мадридці в результаті завойовували трофей.
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