Без Мессі: Барселона оголосила заявку на матч з Динамо

Стало офіційно відомо про те, що капітан "Барселони" Ліонель Мессі не включений в заявку на поєдинок 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".

На передматчевій пресконференції головний тренер "блаугранас" Рональд Куман розповів про кадрові рішення.

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Так, нідерландець повідомив, що Лео Мессі і Френкі де Йонг не полетять до України. "Ми вирішили, що Мессі і Де Йонг не поїдуть до Києва, тому що теперішня наша ситуація в Лізі чемпіонів цілком комфортна: їм необхідно відпочити, вони занадто багато грають".

Вся заявка "Барселони" виглядає так: Тер Штеген, Дест, Аленья, Грізманн, Пьянич, Брайтвайт, Дембеле, Ріки Пуч, Нету, Коутіньйо, Ленгле, Педрі, Трінкау, Альба, Матеус, Фірпо, Пенья, Мінгеза, Конрад.

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