Реал – Атлетіко Мадрид: прогноз і ставки букмекерів на Суперкубок УЄФА

Мадридські команди Реал – Атлетіко виграли головні клубні трофеї Європи в сезоні 2017/2018, відтак вперше в історії в матчі за Суперкубок УЄФА змагатимуться два клуби з одного міста. До вашої уваги прогноз та ставки букмекерів на запеклий поєдинок.

У попередньому сезоні Реал Мадрид втретє поспіль виграв Лігу чемпіонів, а Атлетіко Мадрид став переможцем Ліги Європи, тож дві команди з одного міста поборються за головний трофей – Суперкубок УЄФА 2018. Хто ж переможе в дербі?

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Для Реала та Атлетіко цей матч стане першим офіційним поєдинком у новому сезоні. Це робить інтригу ще гострішою, адже впродовж літа "вершкові" продали свого головного форварда – Кріштіану Роналду, натомість лідер "матрацників" Антуан Грізманн не покинув команду, попри пропозиції Барселони. Побачимо ми на полі й нові придбання обох команд.

У цілому, Атлетіко цього літа став сильнішим, чого не скажеш про "королівський клуб", який втратив не лише свою зірку, а й тренера-тріумфатора. Дізнайтеся, який результат прогнозують букмекери в матчі за Суперкубок 2018.

Прогноз на Суперкубок Реал vs Атлетіко

Попри непевну ситуацію в Реалі, букмекери фаворитом поєдинку вважають "вершкових". Коефіцієнт на перемогу підопічних Лопетегі становить 2,50, на Атлетіко – 3,15. Імовірність нічиї в основний час також оцінюється в 3,15.

Найпопулярніший рахунок у букмекерів на 90 хвилин матчу – 1:1. Експерти додають, що, швидше за все, визначити сильнішого команди зможуть в овертаймах або пенальті.

Якщо команда Хулена Лопетегі виграє Суперкубок, то зможе повторити рекорд Барселони сезону 2014/15, в якому команда Мессі за один рік змогла забрати відразу 2 трофеї в клубний музей на вічне зберігання (за 5 перемог в кожному з кубків). При цьому Реал поліпшить показник як володар обох кубків в трьох турнірах поспіль (2016-2018). На додачу, "вершкові" наздоженуть за кількістю виграних трофеїв Суперкубка Барсу і Мілан (по 5).

Якщо хтось і може зупинити Реал – то це їхній запеклий суперник з Мадрида. Атлетіко вже перемагав у Суперкубку в 2010 і 2012 роках. Можливо, і цього разу підопічні Сімеоне зможуть отримати цей трофей.

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