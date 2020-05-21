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Іграшка для дорослих: як виглядає Rolls-Royce Cullinan, який вручну збирають 450 годин
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Компанія Rolls-Royce представила деталізовану копію кросовера Cullinan у масштабі 1: 8. На збірку кожного примірника колекційної моделі йде 450 годин – удвічі більше, ніж витрачають на створення справжньої машини.
У іграшкової Rolls-Royce Cullinan відчиняються двері, багажник, а салон практично у точності повторює оригінал.
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Кожна масштабна модель Rolls-Royce Cullinan виготовляється за специфікацією клієнта і складається з понад тисячі деталей. Кузов автомобіля фарбують та полірують вручну: можна вибрати один з 40 000 каталожних відтінків або разом з фахівцями відділення Bespoke розробити власний. Колекційний кросовер оснащений точною копією твін-турбо двигуна V12 6.75 і світлотехнікою, що працює.
Опрацювання салону теж на висоті: сидіння оббиті натуральною шкірою, для обробки передньої панелі використовується шпон, пороги прикрашають декоративні накладки з підсвічуванням. Майбутній власник має право вибрати колір і вид прострочення, окантовку та навіть нанести на крісла вишивки у формі фамільного герба. "Іграшковий" кросовер поставляється в футлярі довжиною близько метра, з глянцевим чорним п'єдесталом і прозорою вітриною, яку можна зняти, щоб детально розглянути машину.
Головний виконавчий директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос зазначив: "Ця масштабна модель Cullinan виводить філософію "розкіш на будь-якому покритті" на новий рівень. Тепер наш розкішний позашляховик відчуває себе невимушено як у спокійній обстановці в стінах будинку свого господаря, так і в найважчих і агресивних дорожніх умовах".
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