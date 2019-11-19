Реактивний автомобіль розігнався до 1011 км/год: дивіться відео

Автомобіль Bloodhound LSR розвинув швидкість до 1011 кілометрів на годину. Дивіться, як це було!

До речі, керував болідом гонщик Енді Грін.

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Для того, щоб надзвукова машина розвинула величезну швидкість, її оснастили реактивним двигуном від винищувача.

Автори проєкту поставили перед собою мету: розігнати Bloodhound LSR до швидкості у 1610 кілометрів на годину. До випробувань вони приступлять в кінця 2020 або на початку 2021 року. Додамо, що пілотові Енді Гріну належить діючий рекорд швидкості на суші, який він встановив у 1997 році. Відзначимо також, що світовий рекорд швидкості на землі становить 1228 кілометрів на годину.

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