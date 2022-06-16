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Реактивна артилерія знищує окупантів на Донеччині: десантники показали ефектне відео
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Українські воїни щодня роблять все для того, щоб наблизити перемогу України. А недавнє відео від десантників лише це підтверджує!
ЗСУ активно працюють над тим, щоб на українські землі не було жодного окупанта. У цій важкій місії бійцям неабияк допомагає артилерія. Тому Командуванні Десантно-штурмових військ показали відео, як захисники працюють на вогневих позиціях на Донеччині.
І ще: Українські воїни епічно знищили ворожий склад з боєприпасами – відео
Воїни реактивного артилерійського підрозділу 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади продовжують щоденно завдавати втрат російським окупантам та знищувати їхню техніку. Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні! – йдеться в описі до відео зі справжнім вогняним шоу, яке точно не сподобається загарбникам.
Якщо відео недоступне, перейдіть за посиланням
Відзначимо, що станом на 16 червня російська армія втратила 1449 танків, 729артилерійських систем та 97 засобів ППО. Загальні втрати окупантів від 24 лютого мають такий вигляд:
Читайте також: Дивіться на відео, як Збройні сили України знищують окупантів з повітря
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