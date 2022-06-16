Реактивна артилерія знищує окупантів на Донеччині: десантники показали ефектне відео

Українські воїни щодня роблять все для того, щоб наблизити перемогу України. А недавнє відео від десантників лише це підтверджує!

ЗСУ активно працюють над тим, щоб на українські землі не було жодного окупанта. У цій важкій місії бійцям неабияк допомагає артилерія. Тому Командуванні Десантно-штурмових військ показали відео, як захисники працюють на вогневих позиціях на Донеччині.

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Воїни реактивного артилерійського підрозділу 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади продовжують щоденно завдавати втрат російським окупантам та знищувати їхню техніку. Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні! – йдеться в описі до відео зі справжнім вогняним шоу, яке точно не сподобається загарбникам.

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Відзначимо, що станом на 16 червня російська армія втратила 1449 танків, 729артилерійських систем та 97 засобів ППО. Загальні втрати окупантів від 24 лютого мають такий вигляд:

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