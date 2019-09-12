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Серіал Кріпосна Міс Україна

Реакція вчителя на помилки учнів розвеселила мережу: відео

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Харизматичний вчитель - фото 1
Харизматичний вчитель

У мережі не можуть втримати усмішку від харизматичного вчителя, який емоційно перевіряє роботи своїх учнів. Здається, останньому студентові не надто пощастило!

На платформі Youtube з'явилось кумедне відео з учителем, який намагається перевірити контрольні своїх учнів. Однак робить все це педагог настільки емоційно, що важко не усміхатися. На одній із робіт він починає розводити руками, кривлятися та різкими рухами креслити. Можна лише здогадуватись, чи вдалось автору контрольної пройти її. А от вчитель точно прославився в мережі, адже коментатори у захваті від його міміки.

І ще: Коли зрозумів, що 12 років – це багато: мережу підірвало фото після 1 вересня

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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