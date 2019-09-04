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Коли зрозумів, що 12 років – це багато: мережу підірвало фото після 1 вересня

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1 вересня - фото 1
1 вересня / starkon

Інтернет розбурхало шкільне фото після першого дня навчання. Користувачі мережі активно коментують знімок, пропонуючи свої варіант підпису.

Так, у мережі з'явилося незвичайне шкільне фото, яке було зроблено, швидше за все, після 1 вересня. На кадрі можна побачити фіолетовий шкільний рюкзак, який хтось викинув в урну. Знімок був опублікований у Facebook.

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"Це тільки перший день навчання!" – іронічно написав Антонов.

Користувачі мережі активно коментують знімок. Вони висловили свої емоції і відзначили, що хтось не витримав навіть одного дня в школі:
Психанув хтось:

  • Коли зрозумів, що 12 років – це багато;
  • Мама рада дуже буде! Такий рюкзак нині чверть доходу коштує;
  • Я втомився, я йду;
  • Зрозуміти можна, не пішло;
  • Не моє це, не моє.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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