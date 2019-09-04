Коли зрозумів, що 12 років – це багато: мережу підірвало фото після 1 вересня

Інтернет розбурхало шкільне фото після першого дня навчання. Користувачі мережі активно коментують знімок, пропонуючи свої варіант підпису.

Так, у мережі з'явилося незвичайне шкільне фото, яке було зроблено, швидше за все, після 1 вересня. На кадрі можна побачити фіолетовий шкільний рюкзак, який хтось викинув в урну. Знімок був опублікований у Facebook.

І ще: Як українські зірки відправляли дітей до школи: фоторепортаж з Першого дзвоника

"Це тільки перший день навчання!" – іронічно написав Антонов.

Користувачі мережі активно коментують знімок. Вони висловили свої емоції і відзначили, що хтось не витримав навіть одного дня в школі:

Психанув хтось:

Коли зрозумів, що 12 років – це багато;

Мама рада дуже буде! Такий рюкзак нині чверть доходу коштує;

Я втомився, я йду;

Зрозуміти можна, не пішло;

Не моє це, не моє.

Читайте також: ТОП-5 гаджетів, які мають бути у кожного школяра