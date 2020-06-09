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Реакція собаки на пляжну знахідку підкорила мережу (відео)

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Здивований пес на пляжі - фото 1
Здивований пес на пляжі

Домашні улюбленці не дарма займають тренди мережі, адже їхній вигляд та поведінка часто викликають неоднозначні емоції. А цей шокований собака зумів розвеселити користувачів своєю поведінкою на пляжі.

На платформі Reddit користувач з ніком Bradp1337 поділився кумедним відео зі собакою під час прогулянки побережжям, яке стрімко піднялось у топи. За короткий час допис зібрав понад тисячу коментарів та більше як 81 тисячу балів.

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А все тому, що домашній улюбленець натрапив на березі на молюска і, здається, вперше стикнувся з ними взагалі. Тому його реакція поєднує суміш всіх емоцій. Як пожартували коментатори, вони раді бачити, що 2020 рік псує все, окрім цього молюска. Зацініть:

He Found a Clam, A CLAM! from r/AnimalsBeingDerps

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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