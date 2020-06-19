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Котик зайвий: чому на сайт знайомств не варто викладати своє фото з пухнастиком
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Якщо ви теж зауважили, що фото вашого кота у соцмережах набирає значно більше, ніж ваше, то це геть зовсім не означає, що потрібно експлуатувати свого пухнастика. Виявилося, що для анкет на сайтах знайомств світлини з цими чотирилапими не дуже годяться, і ось чому.
Дослідження американських вчених Шеллі Вольше та Лорі Коганеї виявило, що жінки вважають чоловіків, які позують на фотографіях з котами, менш привабливими.
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Дослідниці провели експеримент, виходячи з припущення, що жінки вважають чоловіків, що мають домашніх тварин, привабливішими і охочіше пішли б з ними на побачення. При цьому перевагу вони частіше віддають саме власникам собак.
У дослідженні взяли участь 708 жінок у віці від 18 до 24 років, більшість з яких виявилися любительками собак (47,6%), з білим кольором шкіри (62,7%) і дипломом бакалавра (45,6%). Також для експерименту були відібрані два білих гетеросексуальних чоловіки, які позували для фото. З ними зробили по два знімки з однаковою мімікою і виразом обличчя – один з котом і один без тварини.
Кожній учасниці дослідження показували по дві фотографії і питали, чи готові вони почати романтичні стосунки з зображеним на фото чоловіком, а також просили оцінити його якості.
У результаті з'ясували, що чоловіків на фото з котами жінки вважали менш мужніми і більш нервовими. З ними учасниці дослідження з меншою ймовірністю пішли б на побачення.
Тим часом, автори експерименту самі визнають, що у їх опитування було багато обмежень, які могли вплинути на результат. Так, більшість опитаних – американки, а в американській культурі "чоловік з котом" вважається менш маскулінних, ніж, наприклад, "чоловік з собакою". До того ж, в опитуванні брали участь тільки жінки юного віку. Результат міг би бути іншим також, якби Вольше і Коганеї не обмежувалися лише двома білими гетеросексуальними чоловіками і додали фото з собаками.
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