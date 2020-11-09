Реакція кота на погану погоду підірвала мережу: кумедні фото

Рудого кота по кличці Гарбуз вперше в житті взяли на пляж. Однак йому ця ідея не дуже не сподобалася через погану погоду. Реакцію вихованця зняли на фото, які стали вірусними.

За словами господині, спочатку все було не так уже й погано, але потім піднявся сильний вітер.

І ще: В Індії помітили надзвичайно рідкісного чорного тигра: фотофакт

"Гарбуз почав корчити пики. Ми ніколи раніше не бачили нічого подібного. Всі ці фотографії взяті з п'ятисекундного відео! З того часу він вже кілька разів був на пляжі, і йому дуже сподобалося", – відзначають власники тварини.

Гарбуза і його брата по кличці Усач забрали з притулку для тварин. "Він такий цікавий і розумний, з дуже хорошою інтуїцією. Наш котик любить всіх інших тварин, і вони його", – розповідають господарі улюбленців.

Читайте також: В Індії знайшли рідкісну черепаху-альбіноса: її порівняли з сиром у чизбургері