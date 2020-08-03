Реакція кота на маску в соцмережах розсмішила Reddit (відео)

Коти і собаки регулярно стають зірками інтернету, адже їхній вигляд та поведінка мало кого залишають байдужими. Але цього разу пухнастик підкорив мережу своєю реакцією на дії господаря. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком memezzer поділився кумедним записом з котом, який за лічені години зібрав понад 17 тисяч балів та більше сотні коментарів. А все тому, що пухнастий герой допису точно не очікував такого від свого власника.

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На відео хлопець тестує нову маску в соцмережах, яка перетворює у дракона. Поряд він тримає свого улюбленця, який однозначно не був готовий до того, що живе з такою істотою.

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