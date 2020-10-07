Реакція дівчинки на тата, який збрив бороду, підкорює мережу (відео)

Діти частенько опиняються в центрі уваги інтернету через свою емоційність, і ця дівчинка не стала винятком з правил. Вона вперше побачила татуся без бороди і точно не була до цього готовою.

На платформі Reddit користувач з ніком lelouch12-9 поділився кумедним відео з татусем, який вирішив пожартувати над своєю маленькою донькою. За короткий час такий пранк піднявся в топи, зібравши понад 77 тисяч балів та майже 800 коментарів.

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Річ у тому, що батько вперше від народження дитини вирішив збрити бороду. Звісно ж, такий момент варто було зняти на камеру, тому чоловік приховав частину обличчя футболкою та почав гратись з донечкою. В один момент він похизувався відсутністю волосся на обличчі і це справді вразило дівчинку. Настільки, що від її емоцій важко стримати усмішку.

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