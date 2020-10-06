Пес Шрека: собака влаштував прогулянку по скошеній траві і став зіркою мережі

Більше 100 тисяч лайків зібрав твіт з фотографією колись білого собаки, що прогулявся по свіжоскошеній траві.

Житель міста Палм-Спрінгс в Каліфорнії вирішив зробити відразу кілька справ: доводити до ума газон і покупати свого собачку. Після купання господар випустив пса надвір і пошкодував. Перед ним стояв уже не його білосніжний пухнастий друг, а зелений монстр.

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"Одна біла собака + мокра свіжоскошена трава = ось це", – коментує викладене в мережу фото інтернет-користувач з ніком Wadey. "Ти жартуєш? Це ж нереально!" – написала під цим фото одна з інтернет-користувачів.

Публікація зібрала понад 100 тисяч лайків і викликала хвилю обговорень серед його фоловерів. Одні не повірили, що свіжоскошена трава може так рівномірно забарвити шерсть, а більш досвідчені садівники стали ділитися своїми схожими історіями.

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