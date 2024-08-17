Ідеально до сніданку: домашня гранола з родзинками та сублімованими ягодами

Якщо ви саме шукайте, що б смачного приготувати на сніданок, тоді цей простий та швидкий рецепт саме для вас. Читайте новий матеріал Радіо Максимум та насолоджуйтесь приготуванням.

Українська шеф-кухарка та кондитерка Ліза Глінська вирішила поділитись цікавим варіантом сніданку. Деталі приготування вона розмістила у Instagram.

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Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо найсмачнішу домашню гранолу, вона готується легко, швидко та ідеально підходить для сніданку. Чудово смакує з білим густим йогуртом. Обов’язково спробуйте, – пише Глінська.

Інгредієнти:

300 г плющеної вівсяної крупи

100 г меду (5 ст. л.)

50 мл кокосової олії (3 ст. л.)

70 г родзинок або журавлини

80 г горіхів (волоський горіх)

20 г сублімованих ягід (за бажанням, малина, вишня)



Спосіб приготування:

1. Беремо велику миску, в неї засипаємо вівсянку, додаємо кокосову олію та перемішуємо.

2. Додаємо мед, перемішуємо.

3. Додаємо горіхи та знову перемішуємо.

4. Викладаємо пластівці на деко з пергаментом.

5. Ставимо деко в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин, режим - нижній підігрів з конвекцією або просто конвекція. Під час випікання періодично відкриваємо духовку та перемішуємо гранолу.

6. Миємо, просушуємо родзинки та за 15 хвилин додаємо і випікаємо ще три хвилини.

7. Дістаємо деко з духової шафи, заливаємо її до повного охолодження.

8. Перекладаємо гранолу в миску, додаємо сублімовані ягоди.

9. Подаємо гранолу з кефіром або білим густим йогуртом.

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