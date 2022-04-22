Разом до перемоги: українські зірки й талановиті діти заспівали пісню про Україну

Найпопулярніші зірки українського шоубізнесу разом із талановитими дітками з творчого об'єднання "Парадіз" записали пісню "Разом до перемоги". Слухайте нову музичну роботу, адже ми всі діти України!

За підтримки благодійного фонду Маші Єфросініної "Фонд Маша" українські зірки створили спільну композицію "Разом до перемоги", а також відкрили збір коштів постраждалим від війни в Україні.

І ще: UA So Beautiful: Вакарчук записав кавер пісні та зізнався у коханні Україні

Пісню виконали діти з творчого об'єднання "Парадіз" та Оля Полякова, DOROFEEVA, Zlata Ognevich, TAYANNA, Позитив, MELOVIN, Анна Трінчер, Jerry Heil, Оля Цибульська, MamaRika, Альона Омаргалієва, TARABAROVA, Сергій Танчинець, Ivan NAVI, NIKITA LOMAKIN, KHAYAT, Дядя Вадя, Nino Basilaya, гурт ТОК.

UKRAINIAN ARTISTS & ПАРАДІЗ – Разом до перемоги:

До теми: Символ Небесної сотні: У Києві розцвіли 100 тисяч тюльпанів