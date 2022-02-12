Співак KHAYAT випустив проникливу пісню Полон: слухайте онлайн

Ми дуже тішимося, коли круті виконавці презентують нові пісні. От цього разу у нас є можливість послухати свіженьку композицію "Полон" від співака KHAYAT. Гарантуємо, вона вам дуже і дуже сподобається!

Співак KHAYAT давненько не тішив нас новенькими композиціями. Тож ми з величезним задоволенням пропонуємо на Радіо MAXIMUM послухати його пісню "Полон".

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"Полон" – моя лірична розповідь про темну сторону кохання. Це історія про всім знайомі, токсичні та співзалежні стосунки, в яких життя перетворюється на поле бою, на полон. Ми звикли до останнього вірити, що колись щось зміниться. Звикли чекати. Та дим ще ніколи не обертався на полум'я, – розповів співак.

KHAYAT – Полон, слухайте нову пісню співака онлайн:

Текст і слова пісні Полон

Скажи мені навіщо танули,

Нестримно танули, неначе сніг.

Ніхто не зміг своїми силами

Дійти з вітрилами до берегів



Крізь повені образ

Та ще лишився час відчути хоч в останній раз



Дотик твоїх долонь вже не зігріє нашу розмову.

Твоя любов – полон.

І я тікаю з нього

І знову холодно за вікном та не спинити кригу зимову.

Твоя любов – полон.

І я тікаю знову і знову.



Скажи мені чому не втримали

своїми крилами коли могли?

Ми вже на дні.

Немов під стрілами

Лишились цілими

У цій війні.



Крізь повені образ

Один єдиний шанс відчути ще хоч раз



Дотик твоїх долонь вже не зігріє нашу розмову.

Твоя любов – полон.

І я тікаю з нього

І знову холодно за вікном та не спинити кригу зимову.

Твоя любов – полон.

І я тікаю знову і знову.

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