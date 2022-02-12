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Співак KHAYAT випустив проникливу пісню Полон: слухайте онлайн

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KHAYAT представив ліричну пісню Полон - фото 1
KHAYAT представив ліричну пісню Полон

Ми дуже тішимося, коли круті виконавці презентують нові пісні. От цього разу у нас є можливість послухати свіженьку композицію "Полон" від співака KHAYAT. Гарантуємо, вона вам дуже і дуже сподобається!

Співак KHAYAT давненько не тішив нас новенькими композиціями. Тож ми з величезним задоволенням пропонуємо на Радіо MAXIMUM послухати його пісню "Полон".

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"Полон" – моя лірична розповідь про темну сторону кохання. Це історія про всім знайомі, токсичні та співзалежні стосунки, в яких життя перетворюється на поле бою, на полон. Ми звикли до останнього вірити, що колись щось зміниться. Звикли чекати. Та дим ще ніколи не обертався на полум'я, – розповів співак.

KHAYAT – Полон, слухайте нову пісню співака онлайн:

Текст і слова пісні Полон

Скажи мені навіщо танули,
Нестримно танули, неначе сніг.
Ніхто не зміг своїми силами
Дійти з вітрилами до берегів

Крізь повені образ
Та ще лишився час відчути хоч в останній раз

Дотик твоїх долонь вже не зігріє нашу розмову.
Твоя любов – полон.
І я тікаю з нього
І знову холодно за вікном та не спинити кригу зимову.
Твоя любов – полон.
І я тікаю знову і знову.

Скажи мені чому не втримали
своїми крилами коли могли?
Ми вже на дні.
Немов під стрілами
Лишились цілими
У цій війні.

Крізь повені образ
Один єдиний шанс відчути ще хоч раз

Дотик твоїх долонь вже не зігріє нашу розмову.
Твоя любов – полон.
І я тікаю з нього
І знову холодно за вікном та не спинити кригу зимову.
Твоя любов – полон.
І я тікаю знову і знову.

Додавайте новинку до свого плейлиста, а також діліться нею з друзями. Нехай якомога більше людей почують свіженьку композицію "Полон" від KHAYAT.

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