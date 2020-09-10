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Razer випустила спеціальну жувальну гумку для геймерів

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Respawn - фото 1
Respawn / craffic

Компанія Razer вже давно не новачок на ринку ігрової периферії, проте тепер команда вирішила розширити межі і створити абсолютно новий для компанії продукт – жуйку для геймерів.

Гумовий виріб під назвою Respawn є з трьома різними смаками: "Гранат і кавун", "Холодна м'ята" і "Тропічний пунш" і покликаний він зняти стрес і наситити вітамінами організм гравця.

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За допомогою цієї жувальної гумки користувачі зможуть утримувати увагу і реакцію під час напружених матчів, і поліпшити самопочуття. У Respawn міститься екстракт зеленого чаю і вітаміни. Як стверджують творці, при створенні жуйки проводилося тестування серед різних типів геймерів, для досягнення максимального ефекту. Якщо жувальної гумки вам недостатньо, то під тим же брендом Respawn компанія випустила енергетик для геймерів, що містить кофеїн, екстракт зеленого чаю і вітаміни. Звичайно ж, стильний шейкер з символікою бренду треба купувати окремо.

Жувальна гумка Respawn вже доступна для покупки на офіційному сайті Razer. За одну коробку з 10 упаковками всередині доведеться віддати 28 доларів

Razer випустила спеціальну жувальну гумку для геймерів - фото 424698
Razer випустила спеціальну жувальну гумку для геймерів - фото 424697

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Джерело: craffic
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