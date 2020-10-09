Razer випустила кредитну карту, яка спалахує при оплаті

Razer в партнерстві з Visa випустила власну кредитну карту Razer Card. Логотип Razer на ній загоряється зеленим кожен раз, коли карту використовують для безконтактної оплати.

Власники картки Razer отримають кешбек в розмірі 1% від вартості покупки в деяких магазинах і 5% при оформленні покупок в інтернет-магазині Razer.

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Перший час компанія буде повертати 10% від вартості купленої периферії і додатково запустить конкурс з призовим фондом 2 тисячі доларів (комп'ютерною периферією, не грошима).

Тільки перші 1337 клієнтів Razer Pay отримають карту з обмеженої серії: тим, кому не вистачить, дістанеться карта з чорним лакованим текстом на матовому чорному тлі і з зеленими гранями. Також карту можна оформити в цифровому варіанті, без фізичного випуску. Платіжна система і банківські карти Razer поки доступні тільки в Сінгапурі і Малайзії, ні в Європі, ні в США запуск наразі не планується.

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