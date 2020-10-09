Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Razer випустила кредитну карту, яка спалахує при оплаті

  • 24
Картка Razer - фото 1
Картка Razer / mothership

Razer в партнерстві з Visa випустила власну кредитну карту Razer Card. Логотип Razer на ній загоряється зеленим кожен раз, коли карту використовують для безконтактної оплати.

Власники картки Razer отримають кешбек в розмірі 1% від вартості покупки в деяких магазинах і 5% при оформленні покупок в інтернет-магазині Razer.

І ще: У Sony розібрали консоль PlayStation 5: що ховається всередині?

Перший час компанія буде повертати 10% від вартості купленої периферії і додатково запустить конкурс з призовим фондом 2 тисячі доларів (комп'ютерною периферією, не грошима).

Тільки перші 1337 клієнтів Razer Pay отримають карту з обмеженої серії: тим, кому не вистачить, дістанеться карта з чорним лакованим текстом на матовому чорному тлі і з зеленими гранями. Також карту можна оформити в цифровому варіанті, без фізичного випуску. Платіжна система і банківські карти Razer поки доступні тільки в Сінгапурі і Малайзії, ні в Європі, ні в США запуск наразі не планується.

Razer випустила кредитну карту, яка спалахує при оплаті - фото 429524

Razer випустила кредитну карту, яка спалахує при оплаті - фото 429525

Це цікаво: Інсайдер назвав усі ключові характеристики нових iPhone 12 напередодні анонсу

Джерело: pcgamer
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-8 нових серіалів жовтня 2020, які варто переглянути
  • 30 вересня, 12:19
  • 439
Як і з чим стильно носити чоловічий тренч: 10 модних ідей у фото
  • 04 жовтня, 19:49
  • 150
Простий тест на особистість: виберіть дім своєї мрії
  • 06 жовтня, 17:15
  • 29698
Загрузка...
Новини