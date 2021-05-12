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Razer представила свій найтонший ігровий ноутбук

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Ігровий ноутбук Razer Blade 15 Advanced - фото 1
Ігровий ноутбук Razer Blade 15 Advanced / razer

Razer представила ноутбук для геймерів Blade 15 Advanced. Він отримав процесор Intel 11-го покоління і дискретну графіку NVIDIA RTX 30-й серії. У компанії стверджують, що це її найшвидші портативні пристрої на сьогодні.

Товщина ноутбука становить 15,8 мм. Виробник заявляє, що це найтонший ноутбук з графікою NVIDIA RTX. Для порівняння, новинка на 17% тонша, ніж ігровий ноутбук MSI GS66 Stealth. Правда, така товщина тільки у базовій модифікації: якщо вибрати версію з NVIDIA GeForce RTX 3060, то товщина становитиме 17 мм.

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У базовій версії встановлений 15-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю FHD і частотою оновлення 360 Гц. Також доступні модифікації аж до сенсорного 4K OLED-дисплея. У найпростішій версії є 8-ядерний процесор Intel Core i7-11800H, 16 ГБ оперативної і 1 ТБ постійної пам'яті, NVIDIA GeForce RTX 3060 з 8 ГБ пам'яті і акумулятор 65 Вт·год. Така модель коштує 2299 доларів.

Якщо говорити про топову конфігурацію, то тут 4K OLED-дисплей з частотою оновлення 60 Гц, процесор Intel Core i9 11900H, 32 ГБ оперативної і 1 ТБ постійної пам'яті з можливістю встановлення додаткового накопичувача, відеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 з 16 ГБ пам'яті і акумулятор 80 Вт·год. Ціна за такий ноутбук складе 3399 доларів.

Новинки стануть доступні для попереднього замовлення 17 травня, а продажі почнуться в червні цього року.

Razer представила свій найтонший ігровий ноутбук - фото 459061

Razer представила свій найтонший ігровий ноутбук - фото 459062

Razer представила свій найтонший ігровий ноутбук - фото 459063

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