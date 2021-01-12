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Інсайдери розповіли, що буде в коробці з Samsung Galaxy S21

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Що буде в коробці з Samsung Galaxy S21 - фото 1
Що буде в коробці з Samsung Galaxy S21

Уже цього четверга, 14 січня, Samsung представить нові флагманські смартфони серії Galaxy S21. Численні джерела стверджували, що південнокорейська компанія візьме приклад з Apple і прибере з комплектації зарядні пристрої. Тепер у нас є перший доказ того, що ж буде у коробці зі смартфоном.

Авторитетний інсайдер Роланд Квандо, інформація якого завжди підтверджується, опублікував маркетингові зображення нових флагманів Samsung Galaxy S21.

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На них показані Galaxy S21 + і Galaxy S21 Ultra разом зі своїми упаковками. Уже з їхнього вигляду можна судити, що вони помітно компактніші, ніж були раніше. Більш того, опис комплектації вказує, що крім самого смартфона користувачів чекає в коробці інструкція, кабель USB Type-C і "скріпка" для вилучення лотка SIM-карт.

Інсайдери розповіли, що буде в коробці з Samsung Galaxy S21 - фото 442745

Інсайдери розповіли, що буде в коробці з Samsung Galaxy S21 - фото 442744
Таким буде комплект поставки Samsung Galaxy S21 + та Galaxy S21 Ultra

Тож, на жаль, компанія Samsung долучиться до Apple та Xiaomi, які вже прибрали з комплекту поставки зарядні пристрої. Нагадаємо, що це виробники зробили для того, щоб скоротити негативний вплив на екологію. Щоправда, у Xiaomi поки дають можливість покупцям самостійно обрати: комплект з зарядкою або без неї. Але статистика свідчить про те, що більшість покупців віддають перевагу наявності блоку живлення, а не лише USB-кабелю.

Презентація нових пристроїв Samsung запланована на 14 січня. На заході крім смартфонів можуть показати нові TWS-навушники Galaxy Buds Pro і фірмові трекери для пошуку речей.

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Джерело: ruliweb
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