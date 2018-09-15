Razer назвала дату презентації свого другого ігрового смартфона

Компанія Razer, що випускає ноутбуки, клавіатури та інше обладнання для професійних геймерів, має намір випустити друге покоління свого ігрового смартфона.

Судячи з розісланих запрошень, презентація Razer Phone 2 відбудеться 10 жовтня.

І ще: У мережі з'явилися шпигунські фото Nokia 9 та Nokia X7

Очікується, що компанія виправить слабкі сторони, знайдені в першому поколінні Razer Phone. Найбільш помітними з них вважаються низьку якість зйомки камери та дисплей, на якому неможливо щось розгледіти на сонці.

Загалом Razer Phone був досить гарним. Він оснащувався 5,7 дюймовим дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, процесором Snapdragon 845, пам'яттю об'ємом 512 ГБ і акумулятором на 4000 мАг. Компанії важливо очистити склади, тому ціна першого Razer Phone знизилася з 699 до 300 доларів.

Зазначимо, що початок жовтня обіцяє бути багатим на анонси смартфонів. Наприклад, 3 числа LG має намір представити V40 ThinQ з потрійною камерою. Далі, 9 жовтня, компанія Google повинна анонсувати третє покоління смартфонів Pixel. Нарешті, 11 жовтня Samsung покаже смартфон з чотирикратною основною камерою.

Читайте також: iPhone XS поставив абсолютний рекорд продуктивності в AnTuTu