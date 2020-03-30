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Раян Рейнольдс зніметься в екранізації гри Dragon's Lair

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Райан Рейнольдс - фото 1
Райан Рейнольдс / hollywoodreporter

Голлівудський актор Раян Рейнольдс з'явиться в екранізації культової відеогри Dragon's Lair.

Актор зіграє у стрічці за грою Лігво дракона головну роль. Крім того, зірка виступить продюсером проєкту.

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Стрічку зніме популярний стрімінговий сервіс Netflix. Для Рейнольдса цей проєкт стане третьою спільною з сервісом роботою. Раніше актор працював над фільмом 6 футів під землею і Червоне повідомлення. Зйомки останнього були відкладені через коронавірус.

Комп'ютерна гра Dragon's Lair вийшла в 1983 році. За її сюжетом, лицарю Дірку Безстрашному належить врятувати принцесу Дафну від дракона і розбити магію злого чарівника Мордрока.

Раян Рейнольдс зніметься в екранізації гри Dragon's Lair - фото 395119

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Джерело: hollywoodreporter
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