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Раян Рейнольдс розповів, як позбутися гостей, які засиділися: кумедне відео

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Якщо гості засиділися – використайте цю пораду - фото 1
Якщо гості засиділися – використайте цю пораду

Актор Райан Рейнольдс поділився ідеєю, яка допоможе проводити додому гостей, які надто вже засиділися у вас. Ролик зняли для нового випуску шоу Джиммі Феллона. Візьміть на озброєння!

У ролику Рейнольдс приймає у себе гостей і в якийсь момент розуміє, що втомився, а гостям пора збиратися додому. Актор намагається делікатно натякнути, що хотів би залишитися один, але вони переводять всі його натяки на жарти та продовжують спілкуватися і веселитися.

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Рейнольдс переходить від дипломатичних фраз а-ля "Вже так пізно" до рішучіших дій: дуже голосно позіхає так, щоб це помітили всі, а після цього і зовсім встає, кажучи, що йому пора додому, після чого як би згадує, що він у себе вдома. Але його гостей нічим не пройняти.

Тоді Рейнольдс йде на крайні заходи: він підпалює ароматичну свічку, на етикетці якої написано "Забирайтеся до біса з мого дому". Через кілька секунд гості вже самі починають придумувати приводи, щоб скоріше піти додому.

У кінці відео розповідається про асортимент "ароматів" цих свічок: "стара креветка", "спітнілі крокси", "гаряча броколі в зіп-пакеті", "протухнули яйця" і "запах Нью-Джерсі".

Залишилось тепер роздобути таку свічку, адже вона явно не буде зайвою ;)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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