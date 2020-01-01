На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Раян Рейнольдс розповів, як позбутися гостей, які засиділися: кумедне відео
-
- 24
Актор Райан Рейнольдс поділився ідеєю, яка допоможе проводити додому гостей, які надто вже засиділися у вас. Ролик зняли для нового випуску шоу Джиммі Феллона. Візьміть на озброєння!
У ролику Рейнольдс приймає у себе гостей і в якийсь момент розуміє, що втомився, а гостям пора збиратися додому. Актор намагається делікатно натякнути, що хотів би залишитися один, але вони переводять всі його натяки на жарти та продовжують спілкуватися і веселитися.
Варте уваги: Які алкогольні напої краще не пити на Новий рік
Рейнольдс переходить від дипломатичних фраз а-ля "Вже так пізно" до рішучіших дій: дуже голосно позіхає так, щоб це помітили всі, а після цього і зовсім встає, кажучи, що йому пора додому, після чого як би згадує, що він у себе вдома. Але його гостей нічим не пройняти.
Тоді Рейнольдс йде на крайні заходи: він підпалює ароматичну свічку, на етикетці якої написано "Забирайтеся до біса з мого дому". Через кілька секунд гості вже самі починають придумувати приводи, щоб скоріше піти додому.
У кінці відео розповідається про асортимент "ароматів" цих свічок: "стара креветка", "спітнілі крокси", "гаряча броколі в зіп-пакеті", "протухнули яйця" і "запах Нью-Джерсі".
Залишилось тепер роздобути таку свічку, адже вона явно не буде зайвою ;)
Читайте також: Супрун розповіла українцям, як правильно закушувати алкоголь
-
13:18Збірна України зворушливо привітала фанатів з Новим роком: відео
-
12:46IKEA створила меблі для перших колоністів Марса
-
12:17Експерти називають 2020 "роком електромобілів"
-
12:00Найпопулярніші Coubs 2019 року: 10 коротких відео, які розсмішать вас до сліз
-
11:49В єгипетських пірамідах виявили доісторичні емодзі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:16Зваблива Ольга Сумська показала себе в дитинстві
-
10:52Раян Рейнольдс розповів, як позбутися гостей, які засиділися: кумедне відео
-
10:16Лікарі пояснили, у чому користь томатного соку
-
10:00Новорічні приколи: анекдоти й жарти, які піднімуть вам настрій 1 січня
-
09:43Як позбутися похмілля після свят: 7 найкращих порад
-
09:23Принц Гаррі і Меган Маркл створили власну торгову марку
-
09:00Гороскоп на січень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
- 31 грудня
-
23:53Новорічне привітання президента: дивитись відео, що побажав Володимир Зеленський
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:52Лікарі пояснили, чому не можна пити надто багато води
-
21:2450 відтінків сірого та Голодні ігри: ТОП-10 романів десятиріччя
-
21:001 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Як виглядає піраміда Маслоу для людей XXI століття
-
20:24Найочікуваніші туристичні тренди у 2020 році
-
19:51Дивіться кумедні ролики, які розповідають про Slofie в нових iPhone
-
19:26У Mazda розкритикували електромобілі
-
19:00Новий рік 2020: що можна і не можна робити в новорічну ніч
-
18:53Шерон Стоун забанили на сайті для знайомств
-
18:33Серіали 2020: список найочікуваніших прем'єр, які варті вашої уваги
-
12:00Найпопулярніші Coubs 2019 року: 10 коротких відео, які розсмішать вас до сліз
-
10:00Новорічні приколи: анекдоти й жарти, які піднімуть вам настрій 1 січня
- 31 грудня
-
23:53Новорічне привітання президента: дивитись відео, що побажав Володимир Зеленський
-
20:24Найочікуваніші туристичні тренди у 2020 році
-
18:33Серіали 2020: список найочікуваніших прем'єр, які варті вашої уваги
-
16:20Пісні на Новий рік 2020: плейлист новорічних треків для зустрічі року Щура
-
14:00Як змінилися діти з новорічних фільмів: неймовірні фото
-
12:00ТЕСТ: Отримай передбачення на Новий 2020 рік
-
09:00Телепрограма на Новий рік: що покажуть українські канали в новорічну ніч
-
08:25Ремонт доріг в Україні: що змінилося у 2019 році
- 30 грудня
-
21:26Яким буде iPhone SE2 та інші найочікуваніші смартфони 2020 року
-
18:22ТОП 5 серіалів для затишного зимового вечора
-
16:20Модні чоловічі светри 2020: добірка найкращих моделей нового сезону
-
14:33Найкраща зарубіжна музика 2019: плейлист усіх популярних пісень року
-
12:00ТЕСТ: Де ти зустрінеш Новий 2020 рік
-
10:43Найкращий спортсмен десятиліття за версією AP
-
08:13Погода в Україні 30 грудня: відчутний мороз і ожеледиця на дорогах
- 29 грудня
-
20:48Чому новорічні обіцянки краще відкласти до весни
-
18:50Дівчина тижня: зухвала модель Лорена Медіна, яка обожнює зніматися голяка (18+)
-
16:17Тест: Яка ти святкова страва
-
14:15Гороскоп на цей тиждень 30 грудня – 5 січня 2020: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
12:24Найочікуваніші фільми 2020 року: ТОП найкращих прем'єр нового року
-
10:29Найкраща поп-музика грудня: плейлист нових хітів місяця
-
08:31Напій, що збадьорить зранку і принесе вам щастя
- 28 грудня
-
23:17Переможниця Х-фактор 10 – Еліна Іващенко: біографія і відео найкращих виступів