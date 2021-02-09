Рая і останній дракон: Disney опублікувала новий трейлер мультика

На британському YouTube-каналі Disney з'явився ще один свіжий трейлер мультфільму Рая і останній дракон. Дивимося разом!

Сюжет проєкту розповідає про войовницю, яка хоче зупинити конфлікти всередині свого народу за допомогою останнього дракона, якого вона розшукує всюди.

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Однак коли вона приходить до мети, то реальне створення виявляється не таким, яким вона очікувала. І не факт, що його присутність взагалі розв'яже проблему.

Прем'єра стрічки від авторів Моани відбудеться на Disney + і в кінотеатрах 5 березня. На стрімінговому сервісі користувачам доведеться доплатити за перегляд новинки.

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