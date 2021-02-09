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Рая і останній дракон: Disney опублікувала новий трейлер мультика

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Кадр з мультика - фото 1
Кадр з мультика

На британському YouTube-каналі Disney з'явився ще один свіжий трейлер мультфільму Рая і останній дракон. Дивимося разом!

Сюжет проєкту розповідає про войовницю, яка хоче зупинити конфлікти всередині свого народу за допомогою останнього дракона, якого вона розшукує всюди.

І ще: У мережі з'явився новий трейлер фільму Ґодзілла проти Конга

Однак коли вона приходить до мети, то реальне створення виявляється не таким, яким вона очікувала. І не факт, що його присутність взагалі розв'яже проблему.

Прем'єра стрічки від авторів Моани відбудеться на Disney + і в кінотеатрах 5 березня. На стрімінговому сервісі користувачам доведеться доплатити за перегляд новинки.

Це цікаво: Цей фільм очолив американський прокат: дивіться трейлер

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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