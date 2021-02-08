У мережі з'явився новий трейлер фільму Ґодзілла проти Конга

На офіційному ютьюб-каналі кінокомпанії Toho з'явився японський трейлер фантастичного бойовика Адама Вінгарда Ґодзілла проти Конга. Подивитися його можна тут.

У новому ролику, як і в дебютному трейлері, можна побачити кадри з древнім приматом і ящером-мутантом, які вперше з'явилися – тоді ще окремо – на кіноекранах у 1933 році. При цьому відео для японських глядачів містить ряд моментів, яких немає в американській версії.

За сюжетом картини Ґодзілла знову вийде з океану і нападе на людей як раз в той момент, коли на вантажному судні до берегів, по всій видимості, Японії привезуть Конга. Два страхітливих противники зустрінуться і, судячи з ролику, зруйнують чимало міст.

Ґодзілла проти Конга вийде в кінотеатрах і на стрімінговому сервісі HBO Max 26 березня.

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