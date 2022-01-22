RAW-зйомку на Samsung Galaxy S21 Ultra протестували під час сафарі: круте відео

Місяць тому Samsung у партнерстві з Discovery випустила документальний фільм про дику природу. Його повністю зняли на смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra.

Цього разу флагман знову відправили до джунглів, щоб продемонструвати переваги нової програми камери Expert RAW. Дивіться на відео, на що він здатний.

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Завдяки Expert RAW Galaxy S21 Ultra здатний робити 16-розрядні знімки у RAW-форматі. Під час тестування фотограф Шааз Юнг використав камеру смартфона для зйомки як великих, так і малесеньких об'єктів. У багатьох сценах для якісної фотографії були потрібні точніші налаштування, доступні в новому додатку для професіоналів.

Наприклад, при зйомці невеликого павука, що висить у центрі павутини, довелося використовувати ручне фокусування, доступне для всіх чотирьох камер смартфона. Отримані кадри можна експортувати до популярного фоторедактора Lightroom для подальшої обробки.

Доступність Expert RAW у фірмовому магазині програм Galaxy Store залежить від регіону. Воно безкоштовне для використання та пропонується з двома місяцями ліцензії на Adobe Lightroom. За бажанням можна завантажити APK-файл та встановити його вручну.

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