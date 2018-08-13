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51-річна Холлі Беррі вразила своїм тілом (18+)

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51-річна Холлі Беррі вразила своїм тілом - фото 1
51-річна Холлі Беррі вразила своїм тілом / instagram.com/halleberry

Популярна акторка Холлі Беррі у свої 51 не збирається поступатись перед молоддю, і це підтверджують її спекотні фото.

Відома американська кіноакторка Холлі Беррі активно присвячує вільний час маленькому синові, а також власному профілю в соцмережі Instagram. Попри свій вік, красуня з легкістю ламає стереотипи про вигляд жінок. Щоп'ятниці вона ділиться своїми порадами щодо тренувань і періодично публікує доволі спокусливі знімки власного тіла. Не дивно, що за Жінкою-кішкою стежать понад 3 млн осіб. Зацініть!

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Lazy Sunday

Публикация от Halle Berry (@halleberry)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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