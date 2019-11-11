Расизм на матчі Шахтар – Динамо: Тайсон показав фак і звернувся до фанів

Матч Шахтар – Динамо 10 листопада зупиняли через расистські вигуки фанатів київської команди у бік Тайсона та Дентінью. Один з гравців "Шахтаря" не витримав і показав глядачам середній палець, за що отримав червону картку.

31-річний бразильський футболіст, півзахисник "Шахтаря" Тайсон Барселлос Фреда через расистські гасла з арен не втримав емоцій та показав "фак", тому суддя вручив йому червону картку і вилучив з гри Шахтар – Динамо.

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Однак гравець вирішив не замовчувати тему, які підтримали й у прес-центрах обох команд. Тайсон звернувся до своїх прихильників у новому дописі на своєму Instagram, опублікувавши фото, де й показує публіці середній палець.

"Я люблю свою расу, я борюся за свій колір, щоб я не робив – це для нас, для любові… Я ніколи не буду мовчати перед таким нелюдським і зневажливим вчинком! Мої сльози були від обурення, розкаяння і безпорадності, що я нічого не міг зробити в той момент! Але нас дуже рано вчать бути сильними і давати здачі! Боріться за наші права та за рівність! Моя роль – бити в груди, підіймати голову і продовжувати боротися завжди! У расистському суспільстві не достатньо бути не расистом. Ми повинні бути антирасистами! Футбол потребує більшої поваги, світові потрібно більше поваги! Дякую всім за повідомлення підтримки! Ми боремося далі …Ні расизму", – написав він.

Відео з цього епічного моменту у матчі:

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