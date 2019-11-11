На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Расизм на матчі Шахтар – Динамо: Тайсон показав фак і звернувся до фанів
-
- 102
Матч Шахтар – Динамо 10 листопада зупиняли через расистські вигуки фанатів київської команди у бік Тайсона та Дентінью. Один з гравців "Шахтаря" не витримав і показав глядачам середній палець, за що отримав червону картку.
31-річний бразильський футболіст, півзахисник "Шахтаря" Тайсон Барселлос Фреда через расистські гасла з арен не втримав емоцій та показав "фак", тому суддя вручив йому червону картку і вилучив з гри Шахтар – Динамо.
І ще: Шахтар – Динамо: дивитись відео голів та огляд матчу 10 листопада 2019
Однак гравець вирішив не замовчувати тему, які підтримали й у прес-центрах обох команд. Тайсон звернувся до своїх прихильників у новому дописі на своєму Instagram, опублікувавши фото, де й показує публіці середній палець.
"Я люблю свою расу, я борюся за свій колір, щоб я не робив – це для нас, для любові… Я ніколи не буду мовчати перед таким нелюдським і зневажливим вчинком! Мої сльози були від обурення, розкаяння і безпорадності, що я нічого не міг зробити в той момент! Але нас дуже рано вчать бути сильними і давати здачі! Боріться за наші права та за рівність! Моя роль – бити в груди, підіймати голову і продовжувати боротися завжди! У расистському суспільстві не достатньо бути не расистом. Ми повинні бути антирасистами! Футбол потребує більшої поваги, світові потрібно більше поваги! Дякую всім за повідомлення підтримки! Ми боремося далі …Ні расизму", – написав він.
Відео з цього епічного моменту у матчі:
Читайте також: Ракицький ображено заявив, що йде зі збірної України
-
12:05Транзит Меркурія: що це і коли зможуть побачити українці
-
11:42Легендарний склад ВіаГри об'єднався вперше за 15 років: відео виступу на Танцях з зірками
-
11:26Sonya Kay – Ходимо: дивіться новий кліп, який повертає у літо
-
11:20ТЕСТ: Який ти кіношний герой Леонардо Ді Капріо
-
10:54Тут спекотно: сексуальна Алексіс Рен потішила пляжними фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:55Расизм на матчі Шахтар – Динамо: Тайсон показав фак і звернувся до фанів
-
09:30Американець випадково отримав чай з марихуаною в McDonald’s
-
08:56Всього 30 хвилин: як уникнути депресії та поганого настрою
-
08:31Бруклін 9-9: оголошена дата виходу 7 сезону серіалу
-
07:53Apple Card звинуватили у сексизмі: що не так
-
07:33Умільці зібрали бетмобіль з реактивним двигуном від Boeing
-
07:15Погода в Україні 11 листопада: точний прогноз по містах
-
00:28Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в дванадцятому прямому ефірі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
- 10 листопада
-
21:50Що питає чоловік, який має серйозні наміри у стосунках
-
21:28У Фінляндії на пляжі виявили тисячі крижаних куль: що це?
-
21:0011 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Зима близько: лікарі розповіли про користь мандаринів
-
20:15Сергій Притула показав милий сімейний кадр
-
19:55Художниця показує кумедні та милі моменти життя у парі: фото
-
19:30Кохана Роналду у відвертій позі на новому фото
-
19:16У мережі знайшли найкращого татуся: відео
-
18:56Офіційно: Instagram почне приховувати лайки
-
18:19Художниця заради експерименту дозволила глядачам робити з собою все, що завгодно: 18+
-
11:20ТЕСТ: Який ти кіношний герой Леонардо Ді Капріо
-
09:55Расизм на матчі Шахтар – Динамо: Тайсон показав фак і звернувся до фанів
-
07:15Погода в Україні 11 листопада: точний прогноз по містах
- 10 листопада
-
21:50Що питає чоловік, який має серйозні наміри у стосунках
-
19:16У мережі знайшли найкращого татуся: відео
-
17:25Дівчина тижня: розкута порнозірка Британія Разаві, яка заводить мережу апетитними формами
-
16:32ШАХТАР – ДИНАМО ▶ дивитись онлайн трансляцію матчу Прем'єр-ліги
-
14:31День холостяка 11 листопада: найкращі подарунки для себе коханого
-
11:15Усього 7 хвилин на день: це заняття продовжить ваше життя
-
08:13Науковці зруйнували популярний міф про кімнатні рослини
- 09 листопада
-
21:23Наді не соромно? Чоловіка Дорофєєвої розкритикували за витівку на літаку
-
19:20З чим носити чоловічий дощовик: 10 найкращих ідей у фото
-
16:54Експерти назвали головну помилку при зборі ручної поклажі
-
14:13З якої літери починається найбільше слів в українській мові: цікаві дані
-
12:00Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
-
08:34Як зробити чай з імбиром максимально корисним
- 08 листопада
-
22:50Вона оцінить: як зробити максимально приємний еротичний масаж
-
19:00100 синонімів до слова "говорити", які показують багатство української мови
-
16:51Гостя з майбутнього: як змінилися актори фільму нашого дитинства
-
16:05Українка Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу: ефектні фото красуні
-
14:15ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків
-
12:15Як орендувати авто в Європі: корисні лайфхаки та підводні камені
-
10:15Найпопулярніші вірші українських поетів, які знають у всьому світі
-
07:17Погода в Україні 8 листопада: точний прогноз по містах
- 07 листопада
-
21:52Зеленський записав нове відео за кермом Tesla: складно бути президентом