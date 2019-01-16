Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися

Талановитий фотограф вловлює найкращі спонтанні моменти життя, які приковують погляд. Зацініть!

Знайомтесь, Джонатан Хайбі (Jonathan Higbee) – талановитий фотограф, який останні 10 років ловить моменти на вулицях Нью-Йорку, фіксуючи на камеру найвдаліші кадри. Інколи може здатись, наче весь світ позує йому, щоб вийшло ідеальне фото.

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Джерело всіх фото: instagram.com/aliveisthecity

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