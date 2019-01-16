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Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися

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Ідеальні фото на вулицях Нью-Йорка - фото 1
Ідеальні фото на вулицях Нью-Йорка / instagram.com/aliveisthecity

Талановитий фотограф вловлює найкращі спонтанні моменти життя, які приковують погляд. Зацініть!

Знайомтесь, Джонатан Хайбі (Jonathan Higbee) – талановитий фотограф, який останні 10 років ловить моменти на вулицях Нью-Йорку, фіксуючи на камеру найвдаліші кадри. Інколи може здатись, наче весь світ позує йому, щоб вийшло ідеальне фото.

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Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися - фото 301558

Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися - фото 301559

Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися - фото 301560

Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися - фото 301561

Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися - фото 301562

Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися - фото 301563

Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися - фото 301569

Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися - фото 301564

Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися - фото 301565

Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися - фото 301566

Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися - фото 301567

Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися - фото 301568

Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися - фото 301570

Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися - фото 301571

Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися - фото 301572

Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися - фото 301573

Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися - фото 301574

Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися - фото 301575

Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися - фото 301576

Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися - фото 301577

Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися - фото 301578

Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися - фото 301579

Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися - фото 301580

Раптові фото, зроблені в ідеальний момент, змусять вас усміхнутися - фото 301581

Джерело всіх фото: instagram.com/aliveisthecity

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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